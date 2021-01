Congstar* Winteraktion: 10GB für 20 Euro bis 10. Januar – Congstar* bietet bereits seit Dezember eine Winter-Aktion an, bei der neue Kunden die 10 Gigabyte Allnet Flat des Discounters für 20 Euro monatlich bekommen. Diesen Deal hat das Unternehmen nun auch ins neue Jahr verlängert und man bekommt die Aktion daher nach wie vor und noch bis zum 10. Januar 2021. Der günstigere monatliche Preis ist dabei dauerhaft sicher – wer die Flatrate im Aktionszeitraum bucht, bekommt den Deal also dauerhaft. Auf der Webseite scheint man das Bild aber noch falsch gesetzt zu haben, dort werden nur 98GB angezeigt, im Text ist dann aber korrekt von der 10 Gigabyte Allnet Flat die Rede.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

congstar* verlängert die Winteraktion in das neue Jahr hinein. Die congstar Allnet Flat M ist weiterhin mit 10 GB Datenvolumen (anstatt 5 GB) für 20 Euro pro Monat erhältlich. Die Aktion läuft bis zum 10. Januar 2021 und gilt für Neu- und Bestandskunden.

Die aktuellen Tarifdetails:

10 GB Datenvolumen bei Onlinebuchung (statt 5 GB)

Surfen im LTE-Netz mit max. 25 Mbit/s

Allnet- und SMS-Flat in alle dt. Netze

Preis: 20 Euro im Monat

Auch ohne Vertragslaufzeit wählbar

LTE 50 Option mit max. 50 Mbit/s für 2,94 Euro / Monat

5 GB Extra-Daten für mehr Datenvolumen: 4,88 Euro / Monat

Mit den extrem günstigen Preise für 10 Gigabyte Flat im O2* Netz kann Congstar zwar auch mit diesem Deal nicht mithalten, aber dafür bekommt man die gut ausgebaute Telekom*-Netz Qualität bei Congstar und damit gutes Netz auch in Bereichen, in denen O2* das noch nicht anbieten kann. 5G steht aber leider auch bei Congstar bisher noch nicht zur Verfügung, dafür wurden die Simkarten aber mittlerweile mit eSIM* und VoLTE aufgerüstet und LTE Speed* ist mit bis zu 50MBit/s möglich. Auf Wunsch kann man diese Handy Flatrate auch ohne Laufzeit buchen. An der Sonderaktion ändert sich dadurch nichts.