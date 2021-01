Galaxy S21 und S21 ultra im Vergleich – das sind die Unterschiede zwischen den Modellen – Samsung hat auch in diesem Jahr wieder 3 Modelle der Galaxy S-Reihe vorgestellt und als absolutes Premium-Modell gibt es dabei das Galaxy S21 ultra. Die Geräte kosten dabei bis zu 1429 Euro und für viele Nutzer stellt sich daher die Frage, ob sich der Aufpreis für die Topmodelle wirklich lohnt bzw. wo genau die Unterschiede zwischen den Geräten sind. In diesem Artikel wollen wir einen Blick auf die Technik und die anderen Funktionen der Modelle werfen und zeigen, an welchen Punkten das Galaxy S21 die bessere Technik bietet.

Die gute Nachricht: 5G Unterstützung und den neuen Exynos 2100 Prozessor gibt es bei allen Modellen. An der Stelle macht Samsung also keine Unterschiede zwischen den Modellreihen.

Die Unterschiede bei den Preisen mit Vertrag

Die Unterschiede in den Preisen ohne Vertrag schlagen sich natürlich auch in den monatlichen Kosten bei Deals mit Tarif und Allnet Flat nieder. O2 berechnet derzeit beispielsweise für die normale Galaxy S21 Version monatlich 50 Euro, bei Galaxy S21+ steigt der Preis bereits auf 60 Euro und die Galaxy S21 ultra Modelle kosten dann bereits 70 Euro monatlich:

Samsung S21 5G (128 GB) für 1 € Zuzahlung + Samsung Galaxy Buds Live + Samsung Galaxy SmartTag mit o2 Free M (20 GB mit 300 Mbit/s) für 49,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 1199,76 € (kein Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 1 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 1200,76 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 50,03 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 849 € idealo-Preis für’s Smartphone, 119 € für die Kopfhörer und 34,95 € für die Zugabe) => 8,24 € monatlich

(eingerechnet 849 € idealo-Preis für’s Smartphone, 119 € für die Kopfhörer und 34,95 € für die Zugabe) ZUM DEAL

Samsung S21+ 5G (128 GB) für 1 € Zuzahlung + Samsung Galaxy Buds Live + Samsung Galaxy SmartTag mit o2 Free M (20 GB mit 300 Mbit/s) für 59,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 1439,76 € (kein Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 1 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 1440,76 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 60,03 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 1049 € idealo-Preis für’s Smartphone, 119 € für die Kopfhörer und 34,95 € für die Zugabe) => 9,91 € monatlich

(eingerechnet 1049 € idealo-Preis für’s Smartphone, 119 € für die Kopfhörer und 34,95 € für die Zugabe) ZUM DEAL

Samsung S21 Ultra 5G (128 GB) für 1 € Zuzahlung + Samsung Galaxy Buds Live + Samsung Galaxy SmartTag mit o2 Free M (20 GB mit 300 Mbit/s) für 64,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 1559,76 € (kein Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 1 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 1560,76 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 65,03 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 1249 € idealo-Preis für’s Smartphone, 229 € für die Kopfhörer und 34,95 € für die Zugabe) => 1,99 € monatlich

(eingerechnet 1249 € idealo-Preis für’s Smartphone, 229 € für die Kopfhörer und 34,95 € für die Zugabe) ZUM DEAL

Design-Unterschiede bei der Kamera

Die Unterschiede im Design bei Galaxy S21 und Galaxy S21 ultra sind auf der Vorderseite gering. Auf der Rückseite dominiert bei den Ultra-Version aber die deutlich größere Kamera mit 5 Öffnungen. Hieran erkennt man auf den ersten Blick, welches Modell man vor sich hat.

Samsung Galaxy S21(+) – auffallende Farben und ein schmales Kameramodul

Samsung Galaxy S21 ultra – klassische Farben und ein deutlich größeres Kameramodul

Galaxy S21 und S21 ultra im Vergleich – die Unterschiede bei der Technik

Der größte Unterschied bei der Technik besteht im Aufbau der Kamera. Das Galaxy S21 ultra bietet das 108MP Hauptobjektiv und unterstützt Zoom bis 100fache Vergrößerung. Das schaffen die normalen Modelle nicht. Auch die Frontkamera fällt im Galaxy S21 mit 40MP (statt 10MP) deutlich leistungsfähiger aus.

108 MP Hauptobjektiv

12 MP Ultraweitwinkel-Linse

10 MP Tele-Linse (3x optischer Zoom)

10 MP Tele-Linse (10x optischer Zoom)

100x Space Zoom (softwareunterstützt)

Frontkamera: 40 MP

Das Galaxy S21 ist auch das größte Modell und hat Abmessungen von 75,6 mm x 165,1 mm x 8,9 mm. Das Display ist 6,8 Zoll groß und hat eine WQHD+-Auflösung. Das schaffen die anderen beiden Modelle nicht.

Auch beim Akku merkt man das Technik-Update: das Galaxy S21 ultra bietet derzeit den größten Akku der Galaxy S21 Serie mit immerhin 5.000mAh.

Eine interessante Neuerung ist der S-Pen. Zum ersten Mal unterstützen die Galaxy S21 den S-Pen der Note-Serie. Allerdings gibt es diese Funktion nur im Galaxy S21 ultra, die anderen beiden Modelle müssen darauf verzichten.

Die technischen Daten der Galaxy S21 Smartphones

Samsung Galaxy S21 Samsung Galaxy S21+ Samsung Galaxy S21 Ultra Display 6,2 Zoll, Infinity-O,



Dynamic AMOLED 2x,



bis zu 120 Hz, max. 1300 Nits 6,7 Zoll, Infinity-O,



Dynamic AMOLED 2x,



bis zu 120 Hz, max. 1300 Nits 6,8 Zoll, Infinity-O,



Dynamic AMOLED 2x,



bis zu 120 Hz, max. 1500 Nits Auflösung FHD+ (2400 x 1080 Pixel), 421 ppi FHD+ (2400 x 1080 Pixel), 394 ppi WQHD+ (3200 x 1440 Pixel), 515 ppi Prozessor Samsung Exynos 2100,



5 nm, Octa-Core (1x 2,9 + 3x 2,8 + 4x 2,2 GHz) Samsung Exynos 2100,



5 nm, Octa-Core (1x 2,9 + 3x 2,8 + 4x 2,2 GHz) Samsung Exynos 2100,



5 nm, Octa-Core (1x 2,9 + 3x 2,8 + 4x 2,2 GHz) Speicher 8 GB + 128 GB



8 GB + 256 GB 8 GB + 128 GB



8 GB + 256 GB 12 GB + 128 GB



12 GB + 256 GB



16 GB + 512 GB Hauptkamera Triple-Kamera:



12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel), 1/2.55“, f/2.2



12 Megapixel (Weitwinkel), 1/1.76“, f/1.8



64 Megapixel (Tele), 1/1.72“, f/2.0





30-facher Space Zoom



8K-Video (16:9 Format, 24 fps) Triple-Kamera:



12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel), 1/2.55“, f/2.2



12 Megapixel (Weitwinkel), 1/1.76“, f/1.8



64 Megapixel (Tele), 1/1.72“, f/2.0





30-facher Space Zoom



8K-Video (16:9 Format, 24 fps) Quad-Kamera:



108 Megapixel (Weitwinkel), 1/1.33“, f/1.8



12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel), 1/2.55“, f/2.2



10 Megapixel (Tele1), 1/3.24“, f/2.4



10 Megapixel (Tele2), 1/3.24“, f/2.9





Hybrid Optical Zoom, 100-fach Space Zoom



8K-Video (16:9 Format, 24 fps) Frontkamera 10 Megapixel (Weitwinkel), 1/3.24“, f/2.2 10 Megapixel (Weitwinkel), 1/3.24“, f/2.2 40 Megapixel (Weitwinkel), 1/2.8“ f/2.2 Akku 4000 mAh,



Quick Charge 3.0 mit 25 Watt, kabelloses Laden, Wireless Power Share 4800 mAh,



Quick Charge 3.0 mit 25 Watt, kabelloses Laden, Wireless Power Share 5000 mAh,



Quick Charge 3.0 mit 25 Watt, kabelloses Laden (15 Watt), Wireless Power Share Software Android 11,



Samsung One UI 3.1 Android 11,



Samsung One UI 3.1 Android 11,



Samsung One UI 3.1 Sicherheit Gesichtserkennung, Ultraschall-Fingerabdrucksensor Gesichtserkennung, Ultraschall-Fingerabdrucksensor Gesichtserkennung, Ultraschall-Fingerabdrucksensor Verbindungen Bluetooth 5.0, NFC Bluetooth 5.0, NFC Bluetooth 5.2, NFC Internet WLAN a/b/g/n/ac/ax, HE80, LTE, 5G WLAN a/b/g/n/ac/ax, HE80, LTE, 5G WLAN a/b/g/n/ac/ax, Wifi 6E, HE160, LTE, 5G Sonstiges IP68, Stereo-Lautsprecher: Sound by AKG, Dual-SIM IP68, UWB, Stereo-Lautsprecher: Sound by AKG, Dual-SIM IP68, UWB, Stereo-Lautsprecher: Sound by AKG, Dual-SIM, Stift-Bedienung Maße und Gewicht 151,7 x 71,2 x 7,9 mm,



ca. 169 g 161,5 x 75,6 x 7,8 mm,



ca. 200 g 165,1 x 75,6 x 8,9 mm,



ca. 227 g Farben Phantom Gray, Phantom White, Phantom Pink, Phantom Violet Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Violet Phantom Silver, Phantom Black UVP 128 GB: 849 Euro



256 GB: 899 Euro 128 GB: 1049 Euro



256 GB: 1099 Euro 128 GB: 1249 Euro



256 GB: 1299 Euro



512 GB: 1429 Euro

