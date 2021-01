Google Duo – keine Nutzung auf unzertifizierten Geräten ab April – Bei XDA Developers hat man im Quellcode der Apps bereits Hinweise darauf gefunden, dass Google den Google Messages Dienst ab April abschalten will. Nun gibt es ebenfalls Hinweise, dass auch Google Duo ab April 2021 eingeschränkt wird und dann auch nicht zertifizierten Geräten nicht mehr nutzbar sein wird. Verbraucher bekommen dann nur noch eine Fehlermeldung und können die App nicht mehr einsetzen.

Bei XDA Developers schreibt man im Original dazu:

We recently reported on new strings found within the Google Messages app that suggested that the app would stop working on uncertified Android devices from April 2021. It seems that Google Duo may also be joining this list, as new strings within the app’s latest update suggest a similar shut down for April for the video calling service.