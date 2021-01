Huawei: neues Patent zeigt Quad-Kamera in 8er Form – Die Smartphone Hersteller arbeiten derzeit an unterschiedlichen Varianten, die immer größer werdenden Kamerabereiche in die Modelle zu integrieren. OnePlus hatte beispielsweise in einem Konzept gezeigt, wie man die Linsen unter monochromatischem Glas verbergen kann und dieses dann durchsichtig schaltet, wenn die gebraucht werden. Samsung hat das Kameramodul bei der neuen Galaxy S21 Serie direkt am Rahmen mit integriert.

Ein neues Patent von Huawei zeigt einen anderen Weg. Dort ist ein Kamera-Modul zu erkennen, das vor allem aus zwei runden Bereichen besteht und damit an eine stilisierte 8 erinnert. In jedem rundem Bereich sind zwei Linsen untergebracht, so dass man auf diese Weise eine Quad-Cam recht elegant auf der Rückseite unterbringen kann. Das Design unterscheiden sich auf diese Weise auf jeden Fall von den bekannten rechteckigen Modulen der anderen Hersteller.

Bei huaweicentral schreibt man dazu im Original:

The patent images show a new smartphone with a brand new camera system consisting of a large vertical cylindrical shape including two circle shapes with two cameras on each. The camera system also has an LED light.

On the front side, the phone display offers a center punch hole to the house the selfie camera. The right side of the phone includes volume and power buttons. Talking about the bottom design, it has a USB Type-C port.

Aside from this, no other information disclosed from this patent image but the design looks amazing and there is much possibility that the upcoming smartphones may come with this patent design.