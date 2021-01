LG: kommt das Aus für den Smartphone Bereich? – Die Smartphone Sparte von LG war bereits in den letzten Jahren kaum profitabel. Im Gegenteil, das Unternehmen hat in den letzten 5 Jahren beim Geschäft mit Handys und Smartphones etwa 4,5 Milliarden US Dollar Verlust gemacht. In einem internen Schreiben hat LG CEO Kwon Bong-seok nun angekündigt, dass man diesen Bereich umgestalten wird – möglicherweise gibt LG das Smartphone Geschäft auch ganz auf.

Bei Koreaherald zitiert man LG CEO Kwon Bong-seok im Original dazu:

“Regardless of any change in the direction of the smartphone business operation, the employment will be maintained, so there is no need to worry,” he said.

“Since the competition in the global market for mobile devices is getting fiercer, it is about time for LG to make a cold judgment and the best choice,” an LG official explained. “The company is considering all possible measures, including sale, withdrawal and downsizing of the smartphone business.”