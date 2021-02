Lösung: Galaxy S21, S21+ oder S21 ultra gehen aus und lassen sich nicht mehr starten – Samsung setzt bei der Galaxy S21 Serie natürlich wieder auch Android als Betriebssystem und damit auf ein sehr stabiles und ausgeriftes System um die Geräte zu verwalten. Auch die One UI Benutzeroberfläche ist mittlerweile seit mehreren Jahren im Einsatz und daher zuverlässig und ohne größere Fehler. Dennoch kann es aber natürlich sein, dass die Geräte Probleme machen und sich nicht mehr starten lassen. Besonderns wenn der Bildschirm einfach schwarz bleibt, kann das ein größeres Problem sein, da Nutzer dann kaum noch etwas machen können. Welche möglichen Lösungen es für diese Schwierigkeiten gibt, wollen wir hier zeigen und auch erklären, wie man die Samsung Galaxy S21 eventuell doch wieder starten kann.

Lösung: Galaxy S21, S21+ oder S21 ultra gehen aus und lassen sich nicht mehr starten

In den Fällen ist ein Reset der Geräte in den meisten Fällen die beste Lösung. Dabei werden keine Daten gelöscht, die Gerät nur von Grund auf neu gestartet. Diese Reset lässt sich wie folgt ausführen:

Sicherstellen, dass genug Akku vorhanden ist und die Geräte im Zweifel mit dem Ladegerät verbinden Sowohl die Power-Taste als auch Lautstärke + und – gleichzeitig drücken und für mindestens 10 Sekunden gedrückt halten Sobald das Gerät vibriert kann man die Tasten wieder los lassen.

Danach sollten die Geräte ganz normal hoch fahren und normal starten. Sollte es danach Probleme beim Start selbst geben, kann man versuchen (sofern man in das Menü kommt) den Cache zu leeren. Auf diese Weise kann man in besonders krassen Fällen auch einen Werksreset auslösen, dann werden aber auch alle Daten auf dem Handy gelöscht.

Wenn die Geräte nicht vibrieren oder danach immer noch nicht korrekt starten, deutet dies auf einen Defekt bei der Hardware hin. In diesen Fällen kann man selbst recht wenig tun, sondern sollte sich an eine Fachwerkstatt wenden um prüfen zu lassen, wo genau das Problem liegt. Dort bekommt man in der Regel auch einen Kostenvoranschlag falls eine Reparatur notwendig werden sollte.

Tipp: Wenn die Geräte sehr lange nicht am Netz waren, sollte man sie einige Stunden am Ladegerät lassen um sicher zu stellen, das auch wirklich Akkuleistung vorhanden ist. Erst danach kann man den oben genannten Hard Reset durchführen.

Die technischen Daten der Galaxy S21 Smartphones

Samsung Galaxy S21 Samsung Galaxy S21+ Samsung Galaxy S21 Ultra Display 6,2 Zoll, Infinity-O,



Dynamic AMOLED 2x,



bis zu 120 Hz, max. 1300 Nits 6,7 Zoll, Infinity-O,



Dynamic AMOLED 2x,



bis zu 120 Hz, max. 1300 Nits 6,8 Zoll, Infinity-O,



Dynamic AMOLED 2x,



bis zu 120 Hz, max. 1500 Nits Auflösung FHD+ (2400 x 1080 Pixel), 421 ppi FHD+ (2400 x 1080 Pixel), 394 ppi WQHD+ (3200 x 1440 Pixel), 515 ppi Prozessor Samsung Exynos 2100,



5 nm, Octa-Core (1x 2,9 + 3x 2,8 + 4x 2,2 GHz) Samsung Exynos 2100,



5 nm, Octa-Core (1x 2,9 + 3x 2,8 + 4x 2,2 GHz) Samsung Exynos 2100,



5 nm, Octa-Core (1x 2,9 + 3x 2,8 + 4x 2,2 GHz) Speicher 8 GB + 128 GB



8 GB + 256 GB 8 GB + 128 GB



8 GB + 256 GB 12 GB + 128 GB



12 GB + 256 GB



16 GB + 512 GB Hauptkamera Triple-Kamera:



12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel), 1/2.55“, f/2.2



12 Megapixel (Weitwinkel), 1/1.76“, f/1.8



64 Megapixel (Tele), 1/1.72“, f/2.0





30-facher Space Zoom



8K-Video (16:9 Format, 24 fps) Triple-Kamera:



12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel), 1/2.55“, f/2.2



12 Megapixel (Weitwinkel), 1/1.76“, f/1.8



64 Megapixel (Tele), 1/1.72“, f/2.0





30-facher Space Zoom



8K-Video (16:9 Format, 24 fps) Quad-Kamera:



108 Megapixel (Weitwinkel), 1/1.33“, f/1.8



12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel), 1/2.55“, f/2.2



10 Megapixel (Tele1), 1/3.24“, f/2.4



10 Megapixel (Tele2), 1/3.24“, f/2.9





Hybrid Optical Zoom, 100-fach Space Zoom



8K-Video (16:9 Format, 24 fps) Frontkamera 10 Megapixel (Weitwinkel), 1/3.24“, f/2.2 10 Megapixel (Weitwinkel), 1/3.24“, f/2.2 40 Megapixel (Weitwinkel), 1/2.8“ f/2.2 Akku 4000 mAh,



Quick Charge 3.0 mit 25 Watt, kabelloses Laden, Wireless Power Share 4800 mAh,



Quick Charge 3.0 mit 25 Watt, kabelloses Laden, Wireless Power Share 5000 mAh,



Quick Charge 3.0 mit 25 Watt, kabelloses Laden (15 Watt), Wireless Power Share Software Android 11,



Samsung One UI 3.1 Android 11,



Samsung One UI 3.1 Android 11,



Samsung One UI 3.1 Sicherheit Gesichtserkennung, Ultraschall-Fingerabdrucksensor Gesichtserkennung, Ultraschall-Fingerabdrucksensor Gesichtserkennung, Ultraschall-Fingerabdrucksensor Verbindungen Bluetooth 5.0, NFC Bluetooth 5.0, NFC Bluetooth 5.2, NFC Internet WLAN a/b/g/n/ac/ax, HE80, LTE, 5G WLAN a/b/g/n/ac/ax, HE80, LTE, 5G WLAN a/b/g/n/ac/ax, Wifi 6E, HE160, LTE, 5G Sonstiges IP68, Stereo-Lautsprecher: Sound by AKG, Dual-SIM IP68, UWB, Stereo-Lautsprecher: Sound by AKG, Dual-SIM IP68, UWB, Stereo-Lautsprecher: Sound by AKG, Dual-SIM, Stift-Bedienung Maße und Gewicht 151,7 x 71,2 x 7,9 mm,



ca. 169 g 161,5 x 75,6 x 7,8 mm,



ca. 200 g 165,1 x 75,6 x 8,9 mm,



ca. 227 g Farben Phantom Gray, Phantom White, Phantom Pink, Phantom Violet Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Violet Phantom Silver, Phantom Black UVP 128 GB: 849 Euro



256 GB: 899 Euro 128 GB: 1049 Euro



256 GB: 1099 Euro 128 GB: 1249 Euro



256 GB: 1299 Euro



512 GB: 1429 Euro

Weitere Links rund um die Samsung Galaxy S21 Serie