UPDATE: Wie angekündigt sind die neuen Modelle mittlerweile im Handel zu haben. Nokia hat das neue Nokia 5.4 ab dem 13. Januar in den Handel gebracht. Der Preis liegt bei 219 Euro.

Nokia 5.4 – 3 Jahre Sicherheitsupdates inklusive – Nokia hat das neuen Nokia 5.4 offiziell vorgestellt und bietet damit ein Update für die Modelle im Preisbereich von um die 200 Euro an. Die Geräte kommen mit einem Snapdragon 662 Prozessor, dazu gibt es einen Akku mit 4.000mAh und ein 6,39 Zoll Display. Bei System arbeitet Nokia wieder mit Android und man bekommt gleich von Haus aus das neue Android 11. Dazu gibt es eine Updategarantie: die Modelle werden in den nächsten 3 Jahren die Sicherheitsupdates haben. Man bleibt mit dem Nokia 5.4 also in den nächsten Jahren auf jeden Fall auf dem aktuellen Stand bei den Android Sicherheitsupdates.

Juho Sarvikas, Chief Product Officer und Vizepräsident für Nordamerika, HMD Global:

„Mit dem Nokia 5.4 wollten wir starke Leistung und großen Nutzen kombinieren. Ich denke, wir haben die

Messlatte dafür gesetzt, was Mittelklasse-Handys bieten sollten, daher ist es für mich enorm wichtig,

Smartphones zu entwickeln, die nicht nur leistungsstark, sondern auch sicher und langlebig sind.

Langlebigkeit ist viel mehr als nur handwerkliches Können, es geht um die laufende Wartung und

Aktualisierung. Ganz gleich, ob Sie ein Elektroauto oder ein Nokia Phone mit Strom versorgen, es ist wichtig zu verstehen, dass die Software-Aktualisierungen für die Gewährleistung der Leistung des Smartphones

von entscheidender Bedeutung sind. Ich bin stolz darauf, sagen zu können, dass wir eine der Firmen sind,

die dies am besten können.“

Dazu gibt es eine Vierfach-Kamera in einem runden Modul auf der Rückseite und ein Puch-Hole Design auf der Vorderseite. Nokia hat die Modelle also auch beim Design einem Update unterzogen und auf den aktuellen Stand gebracht. Der Fingerabdruck-Sensor befindet sich ebenfalls auf der Rückseite.

Das Nokia 5.4 ist ab Mitte Januar in Deutschland, Österreich und der Schweiz in den Farben Polar Night

und Dusk mit 4 GB RAM / 128GB ROM zu einer UVP von 219,- EUR bzw. 229,- CHF (inkl. MwSt.) erhältlich.