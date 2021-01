Nokia* 6.3 oder 6.4 – erste Render-Entwürfe geleakt – Es gibt Hinweise auf den Nacherfolger der 6er Reihe bei Nokia*, wobei bisher noch offen ist, welchen Namen die neuen Modelle tragen werden. An der Reihe wäre an sich das Nokia* 6.3, möglicherweise uberspringt das Unternehmen aber diese Reihenfolge und geht gleich auf das Nokia 6.4 über. OnLeaks hat dazu auf der Basis der bisher bekannten Infos auf jeden Fall bereits Render-Entwürfe erstellt. Das sind allerdings noch keine offiziellen Grafiken – die realen Modelle können also auch noch abweichen.

Zu den technischen Daten schreibt man bei Voice:

Whatever its name, the successor of the Nokia 6.2 comes with a circa 6.45-inch flat display which features a water drop shaped notch and fits in a chassis that measures 164.9mm high, 76.8mm wide and 9.2mm thick (10.1mm with the rear camera bump). Slightly larger than the Nokia 6.2 and its smaller 6.3-inch display. Moving to the back, the upcoming new Nokia phone sports a quad camera system enclosed within a circular housing underneath where an ovoid shaped dual flash has been integrated. I don’t have any details regarding the camera specifications at this stage, but will post updates if I do learn anything in the coming weeks.