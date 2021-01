Nokia: mysteriöses Quicksilver-Modell bei Geekbench aufgetaucht – Im Leistungstest bei Geekbench ist ein neues Nokia Smartphone aufgetaucht, das unter der Bezeichnung Quicksilver gelistet wird und auch der Prozessor wird mit Quicksilver bezeichnet. Das dürfte natürlich nur ein Arbeitsname sein, aber dennoch deutet dies auf ein neues Modell hin und möglicherweise auch gleich auf eine neue Modellreihe, die es bisher noch nicht beim Unternehmen gab.

Bei 91mobiles schreibt man dazu im Original:

The listing reveals the smartphone will feature 6GB of RAM and run Android 11 operating system. Other than that, the Nokia Quicksilver listing shows the smartphone will be powered by a 1.8GHz chipset that has not been named. Going by the scores – 466 for single-core and 1487 for multi-core – it seems that Nokia Quicksilver might be powered by a budget processor, likely the new Snapdragon 480 5G chipset. That’s pretty much all we know about this smartphone at the moment.