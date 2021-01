OPPO: Patente zeigen 4fach faltbare Smartphones – Xiaomi* hatte vor wenigen Tagen erst ein Patent erhalten, das ein dreifach faltbares Smartphone* zeigt. OPPO geht nun nochmal einen Schritt weiter und hat sich eine Variante patentieren lassen, die mehrere faltbare Ansätze enthält, dazu auch ein Smartphone* mit 4fach faltbarem Display. Auf diese Weise kann man ein relativ kleines Gerät (im zusammengeklappten Zustand) zu einem ziemlich langen Smartphone* mit entsprechend viel Platz im Display ausklappen. Es existieren dazu einige Zwischenschritte, wenn man nicht die gesamte Länge der Modelle braucht.

Bei gadgedtsay schreibt man dazu im Original:

Moving onto the design two, we can sport physical buttons on the top and bottom of the device. It could become a dedicated gaming smartphone as the form factor matches the Gaming Controller. Moreover, there can be several applications if the software is tweaked in a better way. There’s also a triple camera module present on the rear side of the device. And it can also act as a front camera if the device is folded once. A total of six hinges are available which confirms quad-fold design. However, you can see, SIM tray, USB Type-C, Stylus Port(or Power button) and Speaker Grill on the bottom side.