Redmi K40 und K40 pro – technische Daten und Preise geleakt – Es gibt weitere Details rund um die kommenden Xiaomi Redmi K40 Modelle. Unter anderem sollen in den beiden Varianten der neue Dimensity 1200 Prozessor von Mediatek und der Snapdragon 870 Chipsatz zum Einsatz kommen. Die Preise sollen dabei zwischen 300 und 500 Euro liegen, die K40 sind also wohl keine absoluten Topmodelle, sondern eher gehobene Mittelklasse.

Bei GizChina schreibt man dazu:

For the Redmi K40 series phones, there will be two versions, namely the Redmi K40 equipped with the Snapdragon 870 and the Redmi K40 Pro equipped with the Snapdragon 888 processor, instead of the MediaTek Dimensity 1200 version. In terms of selling price, the Redmi K40 Pro will be between 2999 yuan and 3999 yuan ($463 – $617), while the price of the Redmi K40 will be between 2299 yuan and 2999 yuan ($355 – $463). Many people are curious about this Redmi k40 equipped with the Snapdragon 870 processor. In fact, this processor can be regarded as an overclocked version of the Snapdragon 865 Plus. Many people may say that the Snapdragon 865 Plus processor is the overclocked version of the Snapdragon 865 processor. It is indeed so outrageous. So the power consumption of this processor is also worrying.