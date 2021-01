Samsung*: Exynos 2100 Prozessor offiziell vorgestellt – Samsung* hat heute den neuen Exynos 2100 Prozessor aus dem eigenen Haus vorgestellt und gibt damit einen Blick auf die Leistungen, die man in diesem Jahr von den Modellen des Unternehmens erwarten kann. Das ist vor allem für europäische Nutzer interessant, weil die kommenden Topmodelle von Samsung* (das Galaxy S21 und das Galaxy Note21) wohl wieder mit diesem Chipsatz ausgestattet sein werden. Das Unternehmen schreibt selbst zum neuen Premium-Prozessor:

“Our Exynos team has been committed to creating premium mobile computing experiences by bringing innovations to processors that are at the heart of today’s smart devices,” said Inyup Kang, President of System LSI Business at Samsung Electronics. “Today we are delighted to introduce the Exynos 2100, our most advanced mobile processor yet. Armed with powerful processing technologies and an advanced 5G modem on a power-efficient 5nm process node, Exynos 2100 will set a new standard for tomorrow’s flagship mobile devices.”