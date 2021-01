Samsung* Galaxy A32 5G – Support-Webseite bereits online – Samsung* bereitet den Start der neuen Galaxy A32 Modellreihe vor und hat bereits die Support-Seiten live geschaltet. In UK findet man bereits die entsprechenden Unterseiten, allerdings nach wie vor ohne Inhalte. Dennoch deutet dies in der Regel auf den Markt start hin.

Bei mysmartprice schreibt man dazu im Original:

As seen on the official support page for the device (Samsung* UK and Samsung Ireland), the Samsung Galaxy A32 5G (with the model number SM-A326B/DS) has officially been listed ahead of the official launch. The support page for the device does not explicitly mention anything about its specifications and features, save for the fact that it will be a dual SIM variant.

Samsung Galaxy A32 5G – Zertifizierung verrät erste Details

Samsung wird wohl zeitnah ein weiteres Update für die Geräte der Galaxy A-Reihe veröffentlicht und in der logischen Folge steht das Galaxy A32 an. Dazu gibt es mittlerweile die Zertifizierung bei Bluetooth Sig und dabei deutet sich ein 5G Modell an. Das Galaxy A32 5G könnte damit das billigste 5G Modell in der Palette von Samsung werden. Bei mysmartprice schreibt man dazu:

As seen in the Bluetooth SIG certification image, the Samsung Galaxy A32 5G (with the model numbers Samsung SM-A326B, SM-A326BR_DS, and SM-A326B_DS) has been certified earlier today. The Bluetooth SIG certification confirms both single SIM and dual SIM variants of the Samsung Galaxy A32 5G. Other than that, the certification does not explicitly mention anything when it comes to the specifications and features of the device.

Samsung Galaxy A32 – Case-Konzepte zeigen bereits das Design

Bisher gibt es noch recht wenige Details zu den neuen Modellen, aber ein Case-Maker hat bereits die eigene Hülle veröffentlicht und gibt damit bereits die ersten Hinweise auf das Design der neuen Geräte.

Dabei ist vor allem die Rückseite zu sehen und dort findet man – überraschend – kein Kameramodul. Die Kamera scheint drei Objektive zu haben, aber komplett in der Rückseite verbaut zu sein. Einen abgesetzten Bereich für die Kameratechnik gibt es daher nicht. Das kennt man bereits von einigen günstigeren Modellen wie dem Gigaset GS 4 und Samsung scheint es nun auch für die eigene Mittelklasse so umsetzen zu wollen.

Damit unterscheiden sich die neuen Galaxy A32 Modelle wohl auch deutlich von den Geräten der neuen Galaxy S21 Reihe. Dort wird auch ein mit dem Rahmen verschmolzenes Kameramodul gesetzt. 2021 wird man den Preisunterschied zwischen den Modelle wohl also auch auf der Rückseite gut erkennen können.

An der Seite erkennt man auch einen relativ große Powerbutton. Das deutet darauf hin, dass dort wohl auch der Fingerabdruck Sensor verbaut sein können. Beim Galaxy A32 wird es diesen Sensor also nicht auf der Vorderseite im Display geben.

Leider fehlen bisher noch Aufnahmen von der Vorderseite der Geräte. Es bleibt also offen, ob das Galaxy A32 wieder auf ein Punch-Hole Display setzen wird, oder ob Samsung an dieser Stelle auf eine anderen Ansatz wechselt. In anderen Leaks wird teilweise eine Notch gezeigt, direkt sicher scheint dies aber bisher auch noch nicht zu sein.

Insgesamt gibt es bisher auch noch offizielle Details zu den Modelle, daher muss sich erst noch zeigen, welche Technik Samsung genau bei den Galaxy A32 verbauen wird und zu welchem Preis die neuen Geräte auf den Markt kommen werden.

