Samsung Galaxy S21 Serie – Fortschritt und Rückschritt zugleich – Samsung hat gestern wie angekündigt die neue Galaxy S21 Serie vorgestellt und damit ist jetzt offiziell, mit welcher Technik und welchem Setup das Unternehmen in diesem Jahr im Bereich der Topmodelle punkten will. Wie immer wurden die Geräte in vielen Punkte weiter entwickelt. Es gibt den neuen Exynos 2100 Prozessor, der mehr Leistung bringen soll und S-Pen Unterstützung für die Ultra-Modelle. Auch das Display wurde wieder verbessert und setzt jetzt auf DynamicAMOLED mit noch höheren Kontrasten und besseren Farben.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

„Für uns ist das Smartphone Drehkreuz digitaler Kommunikation. Es verbindet uns beruflich und privat und schafft Nähe in Zeiten physischer Distanz”, sagt Mario Winter, Senior Director Marketing IT & Mobile Communication bei Samsung Electronics GmbH. „Pro Sekunde gehen in Deutschland rund 20.000 soziale Interaktionen von Samsung-Smartphones aus. Eine Zahl, auf die wir stolz sind, die uns aber auch motiviert Smartphones zu bauen, die den individuellen Wünschen der Nutzer angepasst sind. Mit den neuen Flaggschiffen haben wir daher eine Smartphone-Serie entwickelt, die vor allem den verschiedenen Ansprüchen unserer Kunden gerecht werden soll.“

Es gibt aber auch Kritikpunkte. In diesem Jahr gibt es weder ein Ladegerät noch Ohrhörer dazu. Man muss das Ladegerät (falls man keins hat) extra kaufen, die originalen Geräte kosten dabei nochmal 35 Euro. Bei den beiden normalen Geräte wurde dazu die Auflösung der Display reduziert. Statt QuadHD+ Technik wie im Vorjahr setzen Galaxy S21 und S21+ nur noch auf FHD+ mit 2400 mal 1080 Bildpunkten. Auch eine Speichererweiterung ist nicht mehr vorgesehen. Man kann nur den internen Speicher nutzen, microSD wird nicht mehr unterstützt. Bei der Rückseite haben sich die Gerüchte nur teilweise bewahrheitet. Galaxy S21 ultra und auch das Galaxy S21+ setzen weiter auf Glas als Werkstoff, nur das normale Galaxy S21 hat eine Kunststoffrückseite (Glastik), die aber so bearbeitet wurde, dass sie sich wie Glas anfühlt.

Insgesamt fallen die Unterschiede zwischen dem Galaxy S21 ultra und den anderen beiden Galaxy S21 Varianten sehr groß aus. Man kann hier an sich von zwei unterschiedlichen Baureihen sprechen, die nur auf ein vergleichbares Design und den gleichen Namen setzen.

Die Geräte werden ab dem 29. Januar in den Verkauf gehen. Der Einsteigspreis liegt dabei bei 849 Euro und damit sogar etwas billiger als im Vorjahr. Die teuerste Version ist ab 1429 Euro zu haben.

Die technischen Daten der Galaxy S21 Modelle

Samsung Galaxy S21 Samsung Galaxy S21+ Samsung Galaxy S21 Ultra Display 6,2 Zoll, Infinity-O,



Dynamic AMOLED 2x,



bis zu 120 Hz, max. 1300 Nits 6,7 Zoll, Infinity-O,



Dynamic AMOLED 2x,



bis zu 120 Hz, max. 1300 Nits 6,8 Zoll, Infinity-O,



Dynamic AMOLED 2x,



bis zu 120 Hz, max. 1500 Nits Auflösung FHD+ (2400 x 1080 Pixel), 421 ppi FHD+ (2400 x 1080 Pixel), 394 ppi WQHD+ (3200 x 1440 Pixel), 515 ppi Prozessor Samsung Exynos 2100,



5 nm, Octa-Core (1x 2,9 + 3x 2,8 + 4x 2,2 GHz) Samsung Exynos 2100,



5 nm, Octa-Core (1x 2,9 + 3x 2,8 + 4x 2,2 GHz) Samsung Exynos 2100,



5 nm, Octa-Core (1x 2,9 + 3x 2,8 + 4x 2,2 GHz) Speicher 8 GB + 128 GB



8 GB + 256 GB 8 GB + 128 GB



8 GB + 256 GB 12 GB + 128 GB



12 GB + 256 GB



16 GB + 512 GB Hauptkamera Triple-Kamera:



12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel), 1/2.55“, f/2.2



12 Megapixel (Weitwinkel), 1/1.76“, f/1.8



64 Megapixel (Tele), 1/1.72“, f/2.0





30-facher Space Zoom



8K-Video (16:9 Format, 24 fps) Triple-Kamera:



12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel), 1/2.55“, f/2.2



12 Megapixel (Weitwinkel), 1/1.76“, f/1.8



64 Megapixel (Tele), 1/1.72“, f/2.0





30-facher Space Zoom



8K-Video (16:9 Format, 24 fps) Quad-Kamera:



108 Megapixel (Weitwinkel), 1/1.33“, f/1.8



12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel), 1/2.55“, f/2.2



10 Megapixel (Tele1), 1/3.24“, f/2.4



10 Megapixel (Tele2), 1/3.24“, f/2.9





Hybrid Optical Zoom, 100-fach Space Zoom



8K-Video (16:9 Format, 24 fps) Frontkamera 10 Megapixel (Weitwinkel), 1/3.24“, f/2.2 10 Megapixel (Weitwinkel), 1/3.24“, f/2.2 40 Megapixel (Weitwinkel), 1/2.8“ f/2.2 Akku 4000 mAh,



Quick Charge 3.0 mit 25 Watt, kabelloses Laden, Wireless Power Share 4800 mAh,



Quick Charge 3.0 mit 25 Watt, kabelloses Laden, Wireless Power Share 5000 mAh,



Quick Charge 3.0 mit 25 Watt, kabelloses Laden (15 Watt), Wireless Power Share Software Android 11,



Samsung One UI 3.1 Android 11,



Samsung One UI 3.1 Android 11,



Samsung One UI 3.1 Sicherheit Gesichtserkennung, Ultraschall-Fingerabdrucksensor Gesichtserkennung, Ultraschall-Fingerabdrucksensor Gesichtserkennung, Ultraschall-Fingerabdrucksensor Verbindungen Bluetooth 5.0, NFC Bluetooth 5.0, NFC Bluetooth 5.2, NFC Internet WLAN a/b/g/n/ac/ax, HE80, LTE, 5G WLAN a/b/g/n/ac/ax, HE80, LTE, 5G WLAN a/b/g/n/ac/ax, Wifi 6E, HE160, LTE, 5G Sonstiges IP68, Stereo-Lautsprecher: Sound by AKG, Dual-SIM IP68, UWB, Stereo-Lautsprecher: Sound by AKG, Dual-SIM IP68, UWB, Stereo-Lautsprecher: Sound by AKG, Dual-SIM, Stift-Bedienung Maße und Gewicht 151,7 x 71,2 x 7,9 mm,



ca. 169 g 161,5 x 75,6 x 7,8 mm,



ca. 200 g 165,1 x 75,6 x 8,9 mm,



ca. 227 g Farben Phantom Gray, Phantom White, Phantom Pink, Phantom Violet Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Violet Phantom Silver, Phantom Black UVP 128 GB: 849 Euro



256 GB: 899 Euro 128 GB: 1049 Euro



256 GB: 1099 Euro 128 GB: 1249 Euro



256 GB: 1299 Euro



512 GB: 1429 Euro