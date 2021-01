Samsung*: Galaxy SmartTag und auch ein SmartTag+ geplant – Es gibt neue Details rund im den SmartTag Tracker von Samsung*. Es wird wohl auch eine SmartTag+ Version der Modelle geben, wobei bisher aber leider unbekannt ist, worin sich die beiden Varianten unterscheiden. Wahrscheinlich wird er aber etwas teurer werden als die bisher veranschlagten 15 Euro

Bei 91mobiles schreibt man dazu im Original:

Now, Ishan Agarwal, who is a reliable source for tech leaks, has confirmed that there will be another variant of the upcoming smart tracking device, dubbed as Galaxy SmartTag+, as well. The Samsung* Galaxy SmartTag will bear model number EI-T5300, while the SmartTag+ will come with EI-T7300 model number. Agarwal also shared the key Galaxy SmartTag features with 91mobiles. The tracker is said to automatically connect to all your Galaxy devices. You will be able to ring the phone by pressing the button twice and share the location with family and friends.