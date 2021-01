Samsung Smart TV unterstützen nun auch TikTok – Samsung und TikTok bieten ab sofort eine neue gemeinsame Anwendung an, mit der man den Dienst auch auf den Samsung Smart TV anschauen kann. Über diese App können Nutzer auch ohne einen TikTok Account die Videos des Diensten auf den TV anschauen. Die neue gemeinsame App ist dabei nur für Samsung Geräte verfügbar und die SMart TV müssen mindestens Baujahr 2018 sein. Die 4K- und 8K-TVs sowie The Frame, The Serif und The Premiere werden komplett unterstützt.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

„Wir freuen uns sehr, dass die TikTok-App nun auch auf unseren Smart TVs zur Verfügung steht“, sagt Mike Henkelmann, Director Marketing Consumer Electronics bei Samsung. „Wir sind stets bestrebt, unseren Kunden über ihren TV Zugang zu einem umfassenden und vielfältigen Unterhaltungsangebot zu bieten. Die Ergänzung unseres App-Menüs durch TikTok erschließt dabei ein ganz neues Unterhaltungserlebnis. Und unsere QLED-Technologie sorgt dafür, dass Besitzer eines Samsung Smart TVs die spannenden und unterhaltsamen TikTok-Kreationen künftig auch in gestochen scharfer Auflösung auf einem großen Bildschirm genießen können.“

Die neue App bringt den „Für dich“- und „Folge ich“-Feed sowie eine Sammlung der beliebtesten und am häufigsten angesehenen TikTok-Inhalte direkt auf den TV. Sechs unterschiedliche Kategorien decken Themengebiete wie Tiere und Comedy bis hin zu Gaming und Fashion ab.

Bei neuen Smart TV von Samsung ist die neue App bereits vorinstalliert. Bei älteren Geräten kann die App kostenlos aus dem App Store heruntergeladen und installiert werden. Zusätzliche Kosten entstehen durch die Nutzung nicht.