Stiftung Warentest: Triple Play Internet-Anschlüsse oft schwer zu überblicken

Stiftung Warentest: Triple Play Tarife oft schwer zu überblicken – Unter Triple Play Internet-Tarifen versteht man in der Regel Angebot, die 3 Bereichen miteinander vereinen. In der Regel liefert das Anbieter dann nicht nur den Festnetz-Anschluss, sondern auch den passenden Festnetz-Tarif dazu und auch noch das TV Programm. Diese Triple Play Angebote gibt es mittlerweile bei fast allen Anbietern und sie sind recht einfach zu buchen, da man nur einen Vertrag für gleich 3 unterschiedliche Varianten nutzt.

Die Stiftung Warentest hat im aktuellen Heft (Finanztest 2/2021) diese Tarife unter die Lupe genommen und 29 Triple Play Tarife verglichen. Kritik gibt es dabei in zwei Punkten: zum eine locken die Anbieter oft mit extra günstigen Einsteigspreisen, die oft bereits nach wenigen Monaten deutlich teurer werden. Daher sollte man die Gesamtkosten für die Mindestvertragslaufzeit beachten. Das ist aber – Kritikpunkt 2 – gar nicht so einfach, da diese Kosten nicht immer einfach zu ermitteln sind und teilweise sorgfältiges Nachrechnen erfordern.

Die Tester schreiben selbst dazu:

Kundinnen und Kunden haben es schwer, die Kosten für einen Drei-in-eins-Tarif zu über­blicken. Es ist gängige Praxis, dass Anbieter Neukunden mit Tarifen locken, die auf den ersten Blick extrem günstig wirken. Oft erhöhen sich jedoch die monatlichen Kosten schon nach wenigen Monaten enorm. Wer den teuersten Tarif in unserem Test während der Aktions­zeit bucht, zahlt in den ersten sechs Monaten nichts. Danach wird es mit Monats­gebühren von 95 Euro richtig happig. Doch es gibt auch güns­tige Angebote.

Insgesamt stellen die Tester eine sehr große Preisspanne fest. Zwischen knapp 800 Euro bis an die 3.30o Euro kann ein Triple Play Angebot kosten und damit ist klar, dass sich ein Vergleich auf jeden Fall lohnt. Dazu müssen Verbraucher auch noch die Geschwindigkeit beachten. Nicht alle Triple Play Internet Anschlüsse sind gleich schnell – neben den Preis spielt also auch der Speed eine wichtige Rolle. Die besten Angebote gibt es dazu (wie so oft) fast nur für Neukunden. Wer nicht regelmäßig wechselt, zahlt also unter Umständen mehr.