Vodafone SpeedGo – Was ist das und ist Deaktivieren möglich? – Bei O2 kennt man es bereits und es ist bei Kunden mittlerweile äußerst umstritten, die Rede ist von der sogenannten Datenautomatik. Vodafone verkauft diese unter den Namen SpeedGo und hat die Datenautomatik in seine aktuellen Red-Tarife eingeführt. Damit nimmt man den Kunden, die bspw. bei einer Allnet-Flat volle Kostenkontrolle erwarten, etwas Wind aus dem Segeln und sorgt gar für eine Kostenfalle. Denn unbegrenzt telefonieren ist zwar möglich, aber nur noch fast unbegrenzt surfen. Doch Vodafone bietet zumindest einfachere Wege, der möglichen Kostenfalle aus dem Weg zu gehen. Diese Automatik ist derzeit nur im Mobilfunk-Bereich aktiv, bei Kabel-Deutschland und im DSL Bereich (logischerweise auch bei Vodafone TV) gibt es sie noch nicht.

Ist Vodafone SpeedGo aktiviert, wird das monatliche Datenvolumen nun nicht mehr nach Verbrauch auf Surfgeschwindigkeit gedrosselt, sondern es wird zuerst automatisch weiteres Surfvolumen hinzugebucht. Somit soll garantiert werden, dass bis zum nächsten Abrechnungszeitraum mit größtmöglicher Geschwindigkeit weitergesurft werden kann. Immerhin ist mit der Drosselung auf bis zu 32 kbit/s mobiles Surfen nur sehr langsam möglich.

Kunden mit SpeedGo steht also im Monat etwas mehr Datenvolumen mit voller Surfgeschwindigkeit zur Verfügung. Allerdings ist dieser integrierte Daten-Service natürlich nicht kostenlos. Die Datenautomatik bei Vodafone funktioniert grundsätzlich so:

Als Vodafone-Kunde bekommt man eine Info-SMS, sobald 90 Prozent des Datenvolumens im Abrechnungszeitraum verbraucht sind. Antwortet man nicht auf die Info-SMS, bekommt man abhängig vom gebuchten Tarif automatisch 100 oder 250 zusätzliche Highspeed-MB für jeweils 2 bzw. 3 Euro hinzu. Die automatische Aufladung wiederholt sich im Abrechnungszeitraum jedoch zur Kostenkontrolle nur bis zu 3-mal. Je nach Surf-Verhalten können demnach bis zu 6 oder 9 Euro im Monat an Zusatzkosten hinzukommen. Erst dann wird bis zum Ende des Abrechnungszeitraums auf bis zu 32 kbit/s Surfgeschwindigkeit gedrosselt.

SpeedGo Datenhöhe und Zusatzkosten im jeweiligen Tarif im Überblick:

Du zahlst nur dann, wenn Du Dein Datenvolumen verbraucht hast und weitere Highspeed-MB bekommst. Je nach Tarif kostet Dich das dann jeweils 2 Euro pro 100 MB oder 3 Euro pro 250 MB. Du bekommst bis zu 3 Highspeed-Pakete pro Abrechnungszeitraum. Du zahlst also höchstens 6 Euro oder 9 Euro pro Monat. Tipp: Du kannst vor den jeweiligen Buchungen in jedem Monat per SMS widersprechen. Vor der ersten Buchung bekommst Du eine Info-SMS von uns.