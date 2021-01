Wiko Power U20 – erstes Modell mit Android 11 gesichtet – Wiko hat in den letzten beiden Jahren die Modellpalette bei den eigenen Smartphones deutlich ausgedünnt. Neben den Topmodellen der Wiko View-Serie gibt es an sich nur noch die Wiko Y Modelle und dazwischen ist recht viel Platz. Das könnte sich nun ändern, denn in einigen Ländern hat das Unternehmen ein neues Smartphone vorgestellt: das Wiko Power U20. Die Geräte erinnern vom Design her (zumindest auf der Rückseite) an die Wiko View5 Modelle, setzen aber auf etwas weniger Technik. Beispielsweise liegt die Auflösung des Displays bei nur 720 x 1640 Pixeln. Das scheint für einen Bildschirm mit immerhin 6,8 Zoll dann doch etwas wenig.

Im Wiko News Blog schreibt man dazu im Original:

Nun wurde in einigen Ländern ein passendes Smartphone dazu enthüllt: das Wiko Power U20. Die Geräte scheinen eine Art Zwischenschritt zwischen der aktuellen Y-Reihe und den Wiko View Modelle zu sein und kommen mit einem interessanten Design, einem dicken Akku mit 6.000mAh und vor allem natürlich mit Android 11.

5G Technik steht bei neuen Wiko Power U20 ebenfalls nicht zur Verfügung. Hier fehlt auch der passende Prozessor, der diese Technik unterstützen könnte. Insgesamt scheinen sich die Geräte aber preislich zwischen den Wiko Y Modellen und der View-Serie einzuordnen, dass könnte einen Verkaufspreis von etwas über 100 Euro bedeuten.

Leider hat Wiko die Wiko Power U20 Smartphones bisher in Deutschland noch nicht angekündigt und es gibt auch keinen Hinweis, wann dies geplant sein könnte. Bisher müssen deutsche Nutzer also noch auf die Geräte warten und es ist auch noch nicht sicher, ob Wiko die Modelle überhaupt nach Deutschland bringen wird.

Die technischen Daten des Wiko Power U20

Dimensions; Weight: 173.8 x 78.6 x 9.45 mm ; 210 grams

173.8 x 78.6 x 9.45 mm ; 210 grams Display: 6.82-inch IPS LCD 720 x 1640px HD+ with 20.5:9 ratio

6.82-inch IPS LCD 720 x 1640px HD+ with 20.5:9 ratio CPU : 2.3GHz octa-core MediaTek Helio G35 with PowerVR Ge8320 (@680MHz) GPU

: 2.3GHz octa-core MediaTek Helio G35 with PowerVR Ge8320 (@680MHz) GPU Storage and RAM : 32GB GB and 3GB RAM; expandable up to 256GB via microSD

: 32GB GB and 3GB RAM; expandable up to 256GB via microSD OS : Android 11

: Android 11 Camera : Dual-cameras: 13MP main camera; 2MP depth and 0.3MP lowlight sensor

: Dual-cameras: 13MP main camera; 2MP depth and 0.3MP lowlight sensor Front camera : 5MP Selfie

: 5MP Selfie Video recording : 1080p/@30fps

: 1080p/@30fps Connectivity : Dual Nano-SIM: GSM / HSPA / LTE

: Dual Nano-SIM: GSM / HSPA / LTE Other Features : FaceID, Micro USB 2.0

: FaceID, Micro USB 2.0 Battery: 6000mAh