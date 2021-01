Xiaomi Mi 11 – internationaler Start wohl Anfang Februar – Bisher gibt es von Xiaomi noch keine offiziellen Details, wann die Xiaomi Mi 11 auch in Deutschland starten werden, aber das Unternehmen hat zumindest an Influencer Boxen verschickt, die Promo-Material und unter anderem auch eine Einladung enthalten. Dort gibt das Unternehmen als Datum für ein kommendes Event den 8. Februar 2021 an. Man kann also recht sicher davon ausgehen, dass dann die neuen Modelle auch für den internationalen Markt präsentiert werden und dann gibt es wohl auch die Daten für den Marktstart in Deutschland.

Wie angekündigt hat Xiaomi die neue Mi 11 Serie gestern offiziell vorgestellt und damit gibt es nun die ersten Geräte mit dem neuen Snapdragon 888 Prozessor auf dem Markt. Daneben gibt es auch die neue Adreno 660 GPU und ein Flüssigkühlungssystem um die Power des neuen Prozessors richtig ausspielen zu können.

Bei der Kamera setzt das Mi 11 wieder auf einen 108MP Hauptsensor. Bei der Megapixel-Zahl gibt es also keine neuen Bestwerte. Die Kamera selbst setzt auf drei Objektive und nutzt die neue Anordnung mit zwei großen Hauptobjektiven und einem kleineren Makro-Sensor.

Das Unternehmen schreibt dabei selbst zur Kamera:

Mi 11 adopts a professional-grade 108MP 8K main camera featuring a 1/1.33” large image sensor with OIS support, enabling blockbuster level ultra-clear image quality. Supported by pixel-binning technology, Mi 11 enables users to capture spectacular images without sacrificing any visual quality with its 4-in-1 1.6μm large pixels, even under very limited light conditions. Additionally, the 123° ultra-wide angle camera and 50mm telephoto macro lenses make it possible for you to indulge your creative side by experimenting with Mi 11’s panoramic view for scenarios including landscape, group or macro photography.