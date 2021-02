Apple Airpod – Bilder der nächsten Generation geleakt – Apple arbeitet derzeit an der nächsten Generation der Airpod Modelle und bei 52audio hat man bereits Bilder veröffentlicht, die angeblich die neuen Modelle zeigen sollen. Die neuen InEar Hörer sollen sich dabei beim Design etwas an den Airpod Pro Modellen orientieren, die Technik wird aber natürlich etwas weniger komfortabel ausfallen. So gibt es beispielsweise Gerüchte, dass die neuen Modelle wohl keine Active Noise Cancelation unterstützen sollen.

Die Quelle ist dazu nicht ganz unumstritten und daher bleibt offen, wie zuverlässig die neuen Bilder wirklich sind. Die bisherigen Leaks waren eher qualitativ weniger gut – daher kann man die neuen Bilder durchaus auch anzweifeln.

Bei Macrumors schreibt man im Original zur Quelle:

52audio has in the past shared images claiming to showcase different parts of the third-generation ‌AirPods‌. Most notably, the site in November shared an x-ray image claiming to be the new ‌AirPods‌, however, it was later proven to be faked and simply a compressed x-ray image of the current-generation AirPods Pro.

The image shared today, however, is in line with what we know so far about the third-gen ‌AirPods‌. Bloomberg has reported that the new ‌AirPods‌ will take design cues from the ‌AirPods Pro‌ by having a smaller stem and silicone eartips, but they will reportedly lack high-end features such as Active Noise Cancelation.