Apple Watch Series 5 und SE – kostenlose Reparatur bei Ladefehler – Apple hat ein neues Supportdokument online gestellt, in dem man die Probleme mit dem Aufladen der Apple Watch Series 5 und Apple Watch SE in einigen Fällen bestätigt. Dieser Fehler war bei einigen Modellen aufgetreten und betrifft aber erfreulicherweise nur eine geringe Anzahl an Nutzern. Im Dokument heißt es dazu:

Bei einer sehr geringen Anzahl von Kunden mit Apple Watch Series 5- oder Apple Watch SE-Modellen mit watchOS 7.2 oder 7.3 ist das Problem aufgetreten, dass die Watch nicht mehr geladen wird, nachdem sie in die Gangreserve gewechselt ist.

Zwischenzeitlich hatte Apple die neue Version watchOS 7.3.1 veröffentlicht. Damit wollte man diesen Fehler beheben, aber offensichtlich hat dies nicht in jedem Fall funktioniert. Daher bietet Apple nun für Kunden, die nach wie vor mit diesem Problem zu kämpfen haben, eine kostenlose Mail-In-Reparatur an. Auf diese Weise kann man den Fehler beheben lassen, ohne das Kosten entstehen.

Das Unternehmen schreibt zur kostenlosen Reparatur der Modelle:

Um zu überprüfen, ob deine Apple Watch von diesem Problem betroffen ist, lege deine Watch auf das Ladegerät, das du normalerweise verwendest, und warte dann mindestens 30 Minuten. Wenn deine Apple Watch weiterhin nicht aufgeladen wird, kontaktiere den Apple Support, um eine kostenlose Mail-In-Reparatur einzuleiten. Deine Watch wird vor dem Service untersucht, um sicherzustellen, dass sie für eine kostenlose Reparatur qualifiziert ist.