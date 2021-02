Facebook Smartwatch – das Netzwerk will an das Handgelenk – Facebook will zukünftig noch enger bei den Nutzern sein und plant daher, eine eigene Smartwatch auf den Markt zu bringen. Hintergrund ist, diese Uhr eng mit dem Netzwerk zu verknüpfen und so viele Facebook Funktionen direkt auf die Uhr zu bringen. Daneben soll die Uhr auch viele Gesundheitsfunktionen überwachen können – das Unternehmen würde damit auch Zugriff auf die Gesundheitsdaten der Nutzer bekommen. Das ist ein Bereich, den das Netzwerk bisher noch nicht abdeckt. Auch eine sichere Authentifizierung der Nutzer könnte darüber realisiert werden.

Bisher hatte Facebook solche Hardware-Entwicklungen meistens über Zukäufe realisiert. Die Facebook Watch soll aber wohl direkt von Facebook selbst entwickelt werden, man kauft also kein spezielles Unternehmen dafür ein.

Bei theinformation schreibt man dazu im Original:

Facebook is building a smartwatch it hopes to start selling next year, according to people with direct knowledge of the device. The watch will let wearers send messages using Facebook’s services and also offer health and fitness features, according to four of those people.

Facebook’s planned foray into smartwatches would inch the company further toward CEO Mark Zuckerberg’s aim of controlling the next computing platforms after smartphones. In recent years, the social network has expanded into selling consumer hardware, introducing Oculus virtual reality headsets and its Portal lineup of video-calling devices for the home.