Großes Datenupgrade bei den O2 Prepaid Angeboten – ALDI Talk hatte den Anfang gemacht und die eigenen Prepaid Allnet Flat in zwei Fällen mit bis zu 5 Gigabyte monatlichem Datenvolumen extra aufgewertet. Mittlerweile sind auch zwei weitere O2 Marken nachgezogen, sowohl die Blau Prepaid Allnet Flat als auch die originalen O2 Prepaid Tarife wurden aufgewertet – allerdings auch hier nur die jeweils zwei größeren Allnet Flat. Je nach Tarif gibt es dabei bis zu 5 Gigabyte Datenvolumen extra, an den Preisen hat sich dagegen nichts geändert.

Bei Blau sehen die neuen Tarife wie folgt aus:

Die O2 Prepaid Allnet Flat werden ähnllich aufgewertet: