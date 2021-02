Honor V40 – EEC Zertifizierung deutet auf baldigen Marktstart hin – Honor braucht in diesem Jahr etwas länger um die aktuellen Modelle der V-Serie auf den Markt zu bringen. Das könnte mit dem Verkauf der Marke und dem damit wieder möglichen Zugriff auf Google Dienste und andere Technik zusammenhängen. Es gibt nun aber Hinweise, dass die Honor V40 die Zertifizierung bei der EEC durchlaufen haben (unter dem Seriennamen YOK) und damit recht bald auf den Markt kommen können. Fans müssen also wohl nicht mehr lange warten.

Honor V40 – offizielle Presserender zeigen die Modelle von allen Seiten – Auf die Vorstellung der neuen Honor V40 Modelle muss man leider etwas länger warten, denn das Unternehmen hat die Präsentation auf den 22. Januar verschoben. Es gibt aber jetzt bereits die ersten Presse-Render der Modelle und daher kann man das Design bereits bewundern. Es gibt wieder eine Rückseite mit Verlaufseffekten, eine Dual Lens Selfie Kamera und ein sehr großes Kameramodul mit einem richtig großem Objektiv.

Es gibt die ersten Leistungstests für das Honor V40 und man merkt sehr deutlich, dass Honor bei diesen Geräten nicht mehr auf die Snapdragon Prozessoren zurückgreifen konnte. Stattdessen wurde ein MediaTek Dimensity 1000+, aber dieser ist dann doch deutlich langsamer als die Vorgänger-Modelle. Im Test kommen die Geräte auf 469 Punkte im Single-Core Test und auf 2061 Punkte bei den Multi-Core-Tests. Das ist etwa ein Drittel Leistung weniger als bei den Honor V30 Modellen.

Möglicherweise muss man auf die neuen Honor V40 Modelle gar nicht mehr so lange warten, denn zumindest für China wurden Ankündigungen geleakt, nach denen die Geräte bereits am 18. Januar vorgestellt werden sollen. Eine Einladung für Europa und die restliche Welt gibt es aber bisher noch nicht. Bei mysmartprice schreibt man dazu im Original:

The launch of the device has gotten delayed as well, if reports are to be believed. That said, the brand does not appear to keep us waiting for too long now, as it has officially unveiled the launch date of the Honor V40 5G – January 18, 2021. Yes, the Honor V40 5G smartphone is going to launch in China on January 18. Take a look at the details surrounding the upcoming Honor V40 5G smartphone and find out what the device has in store for us.