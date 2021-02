Huawei Mate 20 Serie – EMUI 11 Update bis spätestens März – Huawei hat mittlerweile einen groben Fahrplan für das kommende EMUI 11 Update veröffentlicht und nun gibt es Hinweis, die diesen Zeitplan nochmal konkretisieren. Wenn das stimmt, soll das EMUI 11 Update im März stattfinden, mit etwas Glück bereits auch etwas früher. Allerdings gibt es wirklich nur EMUI 11 und kein Android 11 mit diesem Update.

Das betrifft folgende Geräte:

Bei Huaweicentral schreibt man dazu im Original:

According to the EMUI 11 official rollout roadmap, the stable EMUI 11 for Mate 20 lineup is scheduled for the first quarter of 2021 but the company has not announced any inputs on the actual release date. However, our source suggests that the EMUI 11 rollout for the Huawei Mate 20 smartphones likely to begin in March but does not deny a possibility for an early rollout process.