Huawei Mate X2 – faltbares Smartphones wird am 22. Februar vorgestellt – Huawei arbeitet ebenso wie Samsung weiter an den faltbaren Geräten und in den sozialen Netzwerken hat man bereits ein neues Event angeteasert, bei dem es genau darum geht. Am 22. Februar sollen die neuen Huawei Mate X2 Modelle vorgestellt werden, allerdings gibt es dazu bisher noch keine weiteren offiziellen Details. Presseeinladung für den deutschen Markt fehlen auch noch – es kann sich daher auch erst mal um einen Start nur in China handeln und die internationalen Versionen kommen dann später.

Angeblich hat Huawei auch die Technik umgebaut und setzt nun auf eine etwas andere Falt-Möglichkeit im Vergleich zum Mate X. Wie genau man sich diese neue Technik aber vorstellen kann, bleibt vorerst noch offen.

