Huawei P30 (pro) – so ist der aktuellen Stand rund um Android 11 und EMUI 11

Huawei P30 (pro) – so ist der aktuellen Stand rund um Android 11 – Die Probleme rund um Android und Huawei sind mittlerweile hinlänglich bekannt. Die US-Regierung unter Trump führt das Unternehmen nach wie vor auf der schwarzen Liste und damit ist der Zugang zu neuen Google Diensten nicht mehr möglich. Das betrifft allerdings nicht die Updates und auch nicht ältere Geräte. Die Huawei P30 Serie hat die volle Android Ausstattung und auch die Google Dienste inklusive Google Play und wird auch nach Fahrplan mit Sicherheitsupdates und Android Versionen versorgt. Das bedeutet auch, dass es Android 11 für diese Geräte geben wird.

26.02.2021 – Samsung hatte die Updates für die Huawei P30 Serie an sich erst für den März angekündigt, nun scheint man aber bereits EMUI 11 auszurollen, denn es gibt für einige internationale Modelle bereits diese neue Version. Allerdings bringt EMUI 11 leider kein Android 11 mit und es ist auch recht wahrscheinlich, dass es diese Version nicht mehr geben wird. Wann in Deutschland die ersten Updates verfügbar sein werden, ist bisher nicht bekannt.

Bei Androidcentral schreibt man dazu im Original:

But the company later announced the EMUI 11 upgrade plan, which promised the rollout of EMUI 11 for the P30 and P30 Pro in the first quarter of 2021. Since we’re now running fast in Q1 2021, Huawei has finally begun the rollout of EMUI 11 for the Huawei P30 and P30 Pro, which the users have been eagerly waiting for.

As we can expect, the EMUI 11 rollout for the Huawei P30 flagship is in the early-stage and may take some time to cover all of the devices in the global market.