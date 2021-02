Microsoft Surface Duo – ab sofort auch in Deutschland bestellbar – Das Microsoft Surface Duo mit den klappbaren zwei Bildschirmen war lange Zeit bereits angekündigt und in den USA auch bereits zu haben. Nun ist es auch offiziell in Deutschland im Handel und kann ab sofort im Microsoft Shop bestellt werden. Es ist aber wieder kein Windows-Gerät, sondern nutzt als Betriebssystem Android in der 10er Version.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

With Surface Duo, we set out to unlock new levels of mobile productivity and reduce the need to reach for a larger screen to complete quick productivity tasks. With enhanced Microsoft 365 apps, productivity can take place across two distinct screens, enabling true multi-tasking. Whether viewing your Outlook Mail and Calendar side-by-side or seeing your colleagues and the presentation simultaneously on Teams, the magic of Surface Duo is the intersection of hardware and software in the palm of your hand.