Motorola Moto E7 power – erste Blicke auf die neuen Einsteiger-Modelle – Motorola arbeitet auch in diesem Jahr wieder an Updates für den Einsteiger-Bereich und es gibt dazu die ersten Hinweise auf das Moto E7 power inklusive der passenden Presserender. Die Moto E Modelle liegen dabei meistens in einem Preisbereich von knapp 100 Euro und daher kann man auch für das Moto E7 von diesem Preis ausgehen. Der Namenszusatz power steht für einen besonders großen Akku. In dem Fall ist beim Moto E7 power ein Akku mit 5.000mAh Leistung verbaut. Das ist nicht schlecht – es gibt auf dem Markt aber auch bereits Modelle mit 6.000mAh Akku-Leistung in einem vergleichbaren Preisbereich. Insgesamt sollte man aber bei diesem Preis von der Technik nicht ganz so viel erwarten.

Beim Design setzt Motorola auf ein Nocht-Display mit Aussparung für die Front-Kamera und die Sensoren im oberen Bereich. Die Rahmen sind aber dennoch recht groß, vor allem am unteren Rand. Auf der Rückseite gibt es ein vergleichsweise kleines Kamera-Modul mit zwei Objektiven sowie dem Sensor für die Fingerabdrücke. Der Sensor ist wieder mit dem Motorola Logo verziert. Im unteren Bereich gibt es dazu noch die Öffnung für das Mikrofon. Ansonsten ist die Rückseite eher spärlich gestaltet. Insgesamt ähnelt das Moto E7 damit anderen aktuellen Modellen in diesem Preisbereich, wirkliche Eigenständigkeit gibt es also nicht.

Bisher gibt es noch keine Hinweise, wann die neuen Moto E7 auf den Markt kommen werden und es fehlt auch noch die Bestätigung, ob sie auch in Deutschland zu haben sein werden. Da aber auch die Vorgänger hier auf den Markt kam, spricht einiges dafür, dass Motorola auch das Moto E7 hier in den Handel bringen wird.

Die technischen Daten des Moto E7 power im Detail

6.5-inch 1600×720 display,

Helio G25 CPU with 4GB RAM and 64GB ROM,

13MP + 2MP rear shooter,

5MP selfie camera,

5000 mAh battery