Motorola Moto G10 und Moto G30 – Verstärkung im günstigen Preisbereich – Motorola hat die neuen Moto G10 und Moto G30 mittlerweile offiziell vorgestellt und verstärkt mit den beiden Smartphones den Bereich der unteren Mittelklasse bei den eigenen Modellen. Bei Modelle liegen unter 200 Euro (das Moto G10 sogar unter 150 Euro) und sie bieten vor allem einen großen Akku mit einer Leistung von 5.000mAh sowie Android 11 und ein Display mit 6,5 Zoll und 1600×720 Pixeln Auflösung. Unterschiede gibt es vor allem beim Prozessor, dem Speicher und der Kamera. Das G30 setzt beispielsweise auf einen 64MP Hauptsensor bei einer Quad-Lens Kamera. 5G wird nicht unterstützt.

Beim Design setzen beide Modelle auf ein Display mit Notch in der oberen Mitte für die Frontkamera und die anderen Sensoren. Auf der Rückseite gibt es ein modernes Kameramodul sowie das Logo mit Fingerabdruck-Sensor.

Das Unternehmen schreibt selbst zu den neuen Modellen:

In diesen sich schnell verändernden Zeiten innoviert Motorola weiterhin Smartphone-Technologie und verschiebt die Grenzen des Möglichen innerhalb der Branche. Für die moto g-Serie beginnt heute eine neue Ära mit der Ankündigung von zwei neuen Smartphones. Sie verkörpern unser Bestreben, den Standard der Mittelklasse zu definieren und exklusive Premium-Funktionen zu einem phänomenalen Preis anzubieten. Gemeint sind das moto g30 und moto g10, die durch gute Kameras, starke Performance sowie Riesenakkus zu überzeugen wissen. Sie bieten das perfekte Gesamtpaket für alle, die einen zuverlässigen Begleiter im stressigen Arbeitsalltag und beim Erreichen ihrer ambitionierten Ziele brauchen.

Insgesamt schein Motorola wieder richtig viel Technik in die Geräte gepackt zu haben.

Das moto g30 ist ab Februar zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 179,99 EUR in den Farben Schwarz und Weiß in Deutschland erhältlich. Auf Amazon.de gibt es das moto g30 auch mit 6GB Arbeitsspeicher in der Farbe Schwarz für 189,99 EUR. Das moto g10 ist ab Februar zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 149,99 EUR in den Farben Grau und Weiß in Deutschland erhältlich.