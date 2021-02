OnePlus 9 lite – technische Daten bereits geleakt – OenPlus wird in diesem Jahr zu den regulären OnePlus 9 Modellen auch wieder einen Lite-Version veröffentlichen, die etwas billiger ist und wohl auch wieder nur dem Namen nach zur OnePlus 9 Reihe gehören wird. Es ist wieder zu erwarten, dass die Lite-Modelle eine eigene technische Plattform haben und sowohl bei den Details als auch beim Design etwas von den Topmodellen abweichen werden. Für das Design gibt es dabei noch keine Hinweise, aber zumindest zur erwarteten Technik wurden nun einigen Angaben geleakt.

Man schreibt dazu im Original bei techmaniacs:

On the other hand, we will have a more economical model, as shown by the features, for which we do not know its official name (OnePlus 9 Lite perhaps?). It will come with the brand new Snapdragon 690, while from memory we have 8GB of RAM and 128GB of storage. Its screen will be 6.5 inches, with a resolution of 2400 × 1080, while the refresh rate will be at 90Hz. In the camera part we have a 64MP sensor, behind an aperture of f / 1.7. Together we will find an ultra wide camera at 8MP. The battery will be 5,000mAh!