Plus und Pro – Gigaset wertet die GX290 Serie auf – Das Gigaset GX 290 ist die Outdoor-Variante der Gigaset Reihe und vor allem für den Einsatz unter schweren Bedingungen konzipiert (unser Text des GX290 dazu hier). Die Modelle sind allerdings bereits seit Mitte 2020 auf dem Markt und daher schiebt das Unternehmen nun nochmal zwei Geräte nach: das Gigaset GX290 plus kommt mit mehr Speicher auf den Markt und die FGX290 pro Variante bietet zusätzlich noch die Zero Touch Funktionen um die Geräte auch im Unternehmenseinsatz individuell anpassen zu können.

Gigaset schreibt selbst dazu:

Ob man mit einem Smartphone wirklich einen Nagel einschlagen können muss, ist zugegeben mehr als fraglich. Mit dem Gigaset GX290 ist das trotzdem möglich. Die Redakteure des Magazins top agrar haben es ausprobiert. Seitdem das erste Outdoor-Smartphone von Gigaset auf dem Markt ist, wurde viel geschrieben und getestet. „Sehr gut“ urteilt das Technikmagazin CHIP. Computer Bild lobt den hellen Bildschirm und hebt den „monströsen Akku“ hervor „für lange Reisen, mit dem sich sogar andere Geräte aufladen lassen.“ Nun kommt eine verbesserte Variante des Publikumslieblings GX290 mit einem Plus an Speicher und Geschwindigkeit. „Wir wollten das Gerät in Sachen Leistung und Funktionalität noch attraktiver machen“, sagt Jörg Wissing, Senior Product & Business Development Manager bei Gigaset.

Keine Unterschiede gibt es dagegen am robusten Gehäuse und auch beim Akku. Dieser ist mit 6.200 mAh einer der größten Akkus auf dem Markt und unterstützt 15 Watt Schnellladen – man kann den großen Akku also auch vergleichsweise schnell wieder aufladen. Das Unternehmen spricht von 3 Stunden Ladezeit, bis der Akku wieder volle Leistung hat.

Das Gigaset GX290 plus in Titanium Grey mit silberfarbenen Designlinien ist ab Anfang März 2021 im Handel und im Gigaset Onlineshop für 329 Euro (UVP) erhältlich. Das ebenfalls neue Gigaset GX290 PRO für Unternehmen kostet 399 Euro (UVP). Wann genau der Marktstart der neuen Modelle sein wird, wurde leider noch nicht mitgeteilt.

Die technischen Daten der neuen Modelle

IP68 Wasser- und Staubgeprüft

6,1″, Tageslicht adaptives 19,5:9 HD+ V-Notch Display mit

Corning Gorilla Glas 3

Octa-Core Prozessor mit 4G LTE, unterstützt VoLTE und VoWiFi*

4 GB RAM + 64 GB interner Speicher

13 MP (SONY Sensor) + 2 MP Dual Hauptkamera mit

ArcSoft® Optimierung und 8 MP Frontkamera

6200 mAh Lithium Polymer Akku mit 9V 2A PE+ Schnellladung

Gesichtserkennung und Fingerprint Sensor mit Multi-Funktionen

Bis zu 15W** Wireless Charging und NFC

USB Typ-C mit On-The-Go Funktion