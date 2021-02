Poco M3 startet in Indien für unter 150 Euro – Poco hat die neuen Poco M3 Modelle in Indien bereits vorgestellt und damit gibt es bereits die offiziellen Daten wie Technik, Bilder und natürlich auch den Preis. Die Poco M3 sind dabei die günstigen Smartphones der Poco-Reihe und werden in Indien für unter 150 Euro angeboten. Ob man diese Preise auch in Europa so günstig halten kann, muss sich erst noch zeigen. In Deutschland und der EU kommen in der Regel noch Pauschalabgaben und andere Kosten hinzu.

Ansonsten punktet das Poco M3 natürlich weniger mit der technischen Ausstattung (das ist bei dem Preis auch gar nicht zu erwarten), sondern mehr mit dem Design. Es gibt das große Kameramodul, dass sich über fast die gesamte Breite der Rückseite zieht und neben der Kamera auch den Schriftzug Poco enthält. Das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus und grenzt sich von den meisten Modellen im günstigeren Preisbereich ab. Die Vorderseite ist dagegen eher normal und kommt mit einem Notch-Design mit tropfenförmiger Aussparung oben in der Mitte.

Ein Fingerabdruck-Sensor ist nicht zu entdecken. Möglicherweise verzichtet das Poco M3 daher auf diese Technik und setzt in erster Linie auf die Gesichtserkennung.

Ein technisches Highlight gibt es aber doch: das Poco M3 setzt auf einen großen Akku mit einer Leistung von 3.000mAh. Das Verspricht eine lange Nutzungsdauer ohne Nachzuladen, vor allem in Verbindung mit den energiesparendem Prozessor und Detail. Dazu lässt sich der Akku auch mit 18 Watt recht schnell wieder aufladen. Man muss also nicht ganz so lange warten, bis wieder die volle Akkuleistung zur Verfügung steht.

Bisher gibt es leider noch keine offiziellen Hinweise, ob und wann die Modelle auch in Deutschland zu haben sein werden. Es fehlen dazu auch bisher noch die Angaben zu einem möglichen Preis für den internationalen Markt.

Die technischen Daten des Poco M3

6.53 inches FHD+ IPS LCD display

Qualcomm Snapdragon 662 SoC

(48MP+2MP+2MP) triple rear cameras and 8MP front camera

6000mAh Battery | 18W charging