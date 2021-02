Qualcomm: erstes 5G Modem mit 10 Gigabit steht bereit – Qualcomm hat neue Technik für richtig schnelle Smartphones vorgestellt. Unter dem Namen X65 5G Modem-RF-System gibt es ein neues 5G Modem für Smartphones und anderen mobile Endgeräte, das zukünftig Geschwindigkeiten bis 10 Gigabit/s unterstützen kann. Damit beschleunigt sich die mobile Datenübertragung weiter.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Qualcomm hat heute das neue Snapdragon X65 5G Modem-RF-System vorgestellt, die vierte Generation seiner 5G-Lösungen für das Modem bis zur Antenne. Weltweit ist dies die erste 10 Gigabit-Lösung für 5G sowie die erste Lösung, die die neue 5G-Spezifikation Version 16 unterstützt. Zum Hintergrund: das Modem ist ein zentraler Bestandteil eines jeden Mobiltelefons. Hiermit werden die Funksignale des Netzes in Daten umgewandelt, die der Prozessor verarbeiten kann.

Ausgewählte Features des Snapdragon X65 5G Modem-RF Systems:

Erste 5G-Lösung mit einer Datenrate von bis zu 10 GBit/s.

Unterstützt die aktuelle 5G-Spezifikation Version 16.

Ermöglicht Frequenzbündelung für Up- und Downlink inklusive mmWave und Frequenzen unter 6 GHz (Sub-6-GHz) für höchste Datenraten.

Die neue Lösung eignet sich für Smartphones und andere mobile Breitband-Endgeräte sowie für Fixed Wireless Access (FWA), Industrial-IoT und weitere Anwendungen.

Bisher gibt es noch keine Hinweise, in welchen Smartphones oder anderen Geräten dieses neue Modem zukünftig zum Einsatz kommen wird. Das Unternehmen spricht aber davon, dass die neue Technik Ende 2021 in den ersten Modellen bereit stehen wird. Wahrscheinlich werden zuerst die Topmodelle mit den neuen Snapdragon X65 5G Modem ausgerüstet werden. Dann könnte es im mobilen Bereich neue Geschwindigkeitsrekorde geben, wenn auch die Netztechnik entsprechend aufgerüstet wird. Aktuell fehlen im praktischen Test in Deutschland noch Download-Geschwindigkeiten von mehr als 2Gbit/s – das könnte sich mit der neuen Technik ändern.