Redmi Note 10 – erste Bilder mit AMOLED Display – Auf Instagram wurden einige neue Bilder und auch technische Details rund um die neuen Redmi Note 10 Serie geleakt. Der Post ist zwar mittlerweile bereits wieder gelöscht, aber die Bilder wurden natürlich bereits geteilt und sind damit an vielen anderen Stellen zu finden.

Besonders spannend: es gibt auch bereits ein Foto der Verpackung und dort ist erwähnt, dass die Redmi Note 10 mit einem AMOLED Display kommen. Das Unternehmen setzt also auf eine Technik, die man sonst nur bei teureren Modellen findet, das Note 10 könnte damit eines der billigsten Smartphones werden, die mit dieser Displaytechnik ausgestattet sind.

Bei Design gibt es auf der Vorderseite ein Punchhole Display mit zentraler Öffnung für die Kamera im oberen Bereich. Das kennt man mittlerweile neben Topmodelle auch von vielen anderen Smartphones und ist damit kein wirkliches Alleinstellungsmerkmal in dieser Preisklasse. Die Rückseite zeigt ein größeres Kameramodul mit wahrscheinlich 4 Objektiven. Der Hauptsensor wird dabei 48 Megapixel Auflösung haben, das weitere Setup ist leider bisher noch nicht bekannt.

Beim Speicher wird es nach diesen Angaben 6GB RAM und 128GB internen Speicher geben. Es besteht aber durchaus die Möglichkeit, dass es noch eine größere Version mit mehr Speicher geben wird. Ein Redmi Note 10 pro ist beispielsweisen immer mal gerüchteweise aufgetaucht. Dazu gibt es Android in der neusten Version – Android 11 ist also gleich von Haus aus mit an Bord.

Leider gibt es keine Hinweise, ob die neuen Modelle 5G unterstützen werden. Allerdings setzt Xiaomi mittlerweile bei allen Modellen in dieser Preisklasse auch auf die 5G Technik, daher ist es recht wahrscheinlich, dass auch die Note 10 diese Technik bekommen werden.

Insgesamt scheint das Redmi Note 10 damit sehr viel Technik zu einem günstigen Preis zu bringen und es fehlt an sich nur noch der Preis für den deutschen Markt und der Termin für den Marktstart im Handel.