Samsung: 130 Modelle bekommen 4 Jahre Sicherheitsupdates – Google bietet für Android monatliche Sicherheitsupdates an, aber die Hersteller setzen diese oft nur für die aktuellen Modelle um und meistens ist nach 3 Jahren Schluss – dann werden diese Sicherheitsupdates nicht mehr auf die Geräte weiter gereicht. Samsung will hier nun einen längeren Support anbieten und hat angekündigt, dass man zukünftig 4 Jahre Sicherheitsupdates für viele Geräte bekommen wird. Insgesamt sollen 130 aktuelle Modelle von dieser Verlängerung profitieren.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Samsung Electronics announced today Galaxy devices will now receive regular security updates for a minimum of four years after the initial phone release. By extending support for security updates delivered on a monthly or quarterly basis,1 Samsung is giving users peace of mind knowing their data is protected for as long as they use their Galaxy device.