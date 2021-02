Samsung Galaxy A02s – Einsteigermodell mit Zertifizierung bei FCC – Samsung hat das Galaxy A02 international bereits angekündigt und auch die Details dazu enthüllt. Nun scheint es noch ein weiteres Modell dieser Serie zu geben: das Galaxy A02s, dass in den USA wohl von Verizon auf den Markt gebracht wird. Eine entsprechende Zertifizierung bei der FCC liegt vor, meistens ein deutliches Zeichen für einen zeitnahen Marktstart.

Die technischen Daten scheinen sich nicht direkt von den normalen Galaxy A02 zu unterscheiden, daher bleibt abzuwarten, was genau die Unterschiede zwischen den Modellen sein werden. Preislich zumindest wird wohl auch das Galaxy A02s im unteren Preisbereich angesiedelt sein.

Bei mysmartprice schreibt man dazu im Original:

The Galaxy A02s Verizon is spotted on the FCC listing with model number SM-A025V and FCC ID: ZCASMA025V. The listing suggests that the smartphone will arrive with Wi-Fi calling support and come preinstalled with Google Duo. The smartphone runs on Android OS and doesn’t support any OTT services. Besides, the FCC listing also suggests that the Galaxy A02s will be launched in the US market as a Verizon edition. It comes with GSM, WCDMA, and LTE support.

The listing also suggests that the smartphone will have a typical battery capacity of 5,000mAh and a rated capacity of 4,800mAh. EP-TA200 is the charger model on the FCC listing which suggests that the handset will support 15W charging.