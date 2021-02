Samsung Galaxy A12 – Marktstart soll bereits in der nächsten Woche sein – Samsung hat das Einsteiger-Modell Galaxy A12 bereits Anfang des Jahres offiziell vorgestellt und einige technische Details dazu veröffentlicht. Einen genauen Termin für den Marktstart gab es aber bisher noch nicht. Nun mehren sich die Hinweise, dass die Geräte in der nächsten Woche zumindest in Indien offiziell auf den Markt kommen sollen. Dann wird es die kompletten Details und auch den Preis zu den Geräten geben. Bisher hat Samsung zu den Kosten noch keine Angaben gemacht.

Bei mysmartprice schreibt man dazu im Original:

Samsung announced the Galaxy A12 smartphone along with Galaxy A02s back in November for the European market. The Samsung Galaxy A12 cleared BIS certification last month, so we had an idea that the smartphone might launch soon in India. Now, MySmartPrice has learned, courtesy Ishan Agarwal, that the Korean tech giant will launch the Galaxy A12 smartphone next week in India. The Samsung Galaxy A12 succeeds the Galaxy A11 that launched almost a year ago. The highlights of the smartphone include a large display, a quad-rear camera setup, and a large 5,000mAh battery.