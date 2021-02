Samsung Galaxy Note 10 und Note 20 – Rollout von OneUI 3.1 startet

20.02.2021 – Samsung hat in den USA den angekündigten Rollout von OneUI 3.1 für die Galaxy Note 20 Serie angekündigt. Das Note 20 und auch das Note 20 ultra sollen damit Kamerafunktionen des Galaxy S21 bekommen und das dürfte für viele Nutzer eine schöne Nachricht sein. Konkret schreibt das Unternehmen dazu:

The Galaxy S21 with One UI 3.1 introduced incredible new camera innovations, making it easier than ever to capture stunning photos and shoot professional-looking videos. Now Galaxy S20 owners can experience these features with the One UI 3.1 update.