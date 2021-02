Sony Xperia 1 III – Nachfolger mit Zeiss-Kamera als Konzept-Render – Sony arbeitet derzeit an Updates für die eigene Experia Serie. Das Xperia 10 III ist bereits im Leistungstest aufgetaucht und auch zum Topmodelle Xperia 1 III gibt es bereits die ersten Konzeptrender auf der Basis der bekannten Daten.

OnLeaks hat die passenden Grafiken daztu angefertig und er geht von folgenden Rahmendaten aus:

Die Kamera soll ein Triple Lens Setup bekommen und wenn die Daten von OnLeaks stimmen, wird es ein eher langestrecktes Kameramodul geben. Die Linsen sollen dabei wieder von Zeiss kommen (wie auch bei den aktuellen Nokia Modellen), welches technische Kamerasetup Sony verwendet, ist aber bisher nicht bekannt. Aber es gibt wohl einen neuen Button an der Seite, den man frei belegen kann und der also eine wichtige Funktion auf Knopfdrück ausführen kann.

Bei Voice heißt es dazu:

The other noticeable new feature can be found on the left side of the phone where a dedicated shortcut button – as found on Xperia PRO – has been added. Lastly and quite luckily, Sony decided to keep the much appreciated dual front firing speakers as well as the 3.5mm headphone jack.