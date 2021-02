Studie: fast 4 von 5 Deutschen wissen nicht, wie sie Internetkriminalität melden sollen – Die Zahlen von Internet-Kriminalität steigen an und auch in Zeiten von Corona hat sich in diesem Bereich dieser Trend nicht umgekehrt. Die EU hat nun Zahlen dazu erfasst, wie gut die Europäer Bescheid darüber wissen, wie man solche Kriminalität meldet. Die Zusammenfassung dazu von von Reboot Online und die Zahlen sind eher erschreckend gering. Nur wenige Nutzer wissen, wie sie mit Internet-Kriminalität richtig umgehen und welche Stellen es gibt, die Hilfe bieten und wo man solche Vorfälle melden kann. In Deutschland waren es immerhin 78 Prozent der befragten Nutzer, die nicht genau wußten, wo sie Probleme dieser Art melden sollte.

Die Macher schreiben selbst dazu:

Das Hauptproblem der Internetkriminalität ist in der Öffentlichkeit in den Vordergrund gerückt. Regierungen auf der ganzen Welt haben Regierungs- und Geheimdienstgremien eingerichtet, die sich speziell mit Cyberkriminalität befassen. Sind sich die Menschen trotz ihrer Anwesenheit ihrer wirklich bewusst? Reboot Online ist an Online-Sicherheit interessiert und hat die neuesten Daten der Europäischen Kommission analysiert, um herauszufinden, welche Europäer am wenigsten wissen, wie sie eine Internetkriminalität oder ein anderes illegales Online-Verhalten in ihrem jeweiligen Land melden können.

In Europa gibt es allerdings durchaus noch Ländern, in denen ein noch größerer Nachholbedarf in diesem Bereich besteht. Insgesamt scheint die EU an dieser Stelle noch viel Arbeit vor sich zu haben.

Die Details der Auswertung zusammengefasst:

Deutschland belegt den sechsten Platz, da 78% der Deutschen keine Ahnung haben, wie sie eine Internetkriminalität oder ein illegales Online-Verhalten melden sollen

Besorgniserregend ist, dass 42% der Deutschen sich über die Risiken der Internetkriminalität nicht gut informiert fühlen

Spanische (86%) und dänische (86%) Bürger wissen am wenigsten, wie sie eine Internetkriminalität oder ein illegales Online-Verhalten in ihrem jeweiligen Land melden sollen

Insgesamt wissen 77% der Europäer im Durchschnitt aller bewerteten Länder nicht, wie sie eine Internetkriminalität oder ein illegales Online-Verhalten melden würden