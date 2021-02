Tchibo Mobil – gleich zwei Sonderaktionen im Aktionstarif – Tchibo mobil hat gerade erst das Jahrespaket mit neuen Konditionen ausgestattet und nun scheint man auch im Bereich der Sonderaktionen verstärkt aktiv werden zu willen. Das Unternehmen hat einen neuen Aktionstarif gestartet, den man bis zum 21. März buchen kann und der sich an zweiStellen von den anderen Tarifen des Unternehmens unterscheidet:

Ansonsten ist der Aktionstarif eine normale Allnet Flat: man bekommt also kostenlose Gespräche und SMS und dazu das monatliche Datenvolumen von 6 Gigabyte. Eine Datenautomatik gibt es nicht, nach dem Verbrauch des monatlichen Volumens wird der Tarif in der Geschwindigkeit gedrosselt.

Das Unternehmen schreibt selbst zum Aktionstarif:

Eine lange Laufzeit gibt es bei diesem Angebot nicht. Der Tarif wird jeweils für 4 Wochen (28 Tage) gebucht und verlängert sich dann automatisch um weitere 4 Wochen. Eine Kündigung ist jeweils zum Ablauf der 4 Wochen möglich – man bleibt also mit diesem Tarif flexibel.

Tchibo mobil nutzt für alle Tarife und damit auch für den neuen Aktionstarif das Mobilfunk-Netz von O2/Telefonica. Die Allnet Flat haben dabei Zugang zum LTE Netz von O2 und unterstützen Geschwindigkeiten bis 21,6 MBit/s. Mehr Speed gibt es aber nicht, auch gegen Aufpreis ist LTE max leider nicht möglich. Das 5G Mobilfunk-Netz von O2 kann von den Tchibo mobil Simkarten leider auch nicht genutzt werden. Das ist aber bei allen Tchibo Simkarten so und nicht nur beim neuen Aktionstarif.

Die Details der neuen Sonderaktion bei Tchibo im Überblick

Das Kleingedruckte zur Aktion ist vergleichsweise kurz gehalten:

Gilt bei Kauf einer SIM-Karte (€ 4,99) bis 21.03.2021 und Freischaltung bis 30.09.2021. Der Aktions-Tarif für € 9,99/4 Wochen enthält eine Internet-Flatrate 6 GB, Flatrate in alle dt. Mobilfunknetze und das dt. Festnetz sowie eine SMS-Flatrate. Das Datenvolumen gilt für Datennutzung in Deutschland und in der EU; bis 6 GB/Abrechnungszeitraum, Geschwindigkeit bis zu 21,6 MBit/s im Download und bis zu 8,6 MBit/s im Upload, danach bis zu 64 kBit/s im Up- und Download (100-kB-Taktung). Bei 21,6 MBit/s handelt es sich um die technisch mögliche Maximalgeschwindigkeit. Die tatsächlich erreichte Durchschnittsgeschwindigkeit kann davon abweichen und ist abhängig vom Endgerätetyp und Netzausbaugebiet sowie von weiteren Faktoren wie Wetter, Anzahl der Nutzer in einer Funkzelle oder Stärke der Funkzelle. Telefonie-Flatrate gilt für Standardgespräche in Deutschland sowie aus dem EU-Ausland in die EU ohne Sonderrufnummern/Mehrwertdienste (Taktung 60/60). SMS-Flatrate gilt für Standard-SMS innerhalb Deutschlands sowie aus dem EU-Ausland in die EU. Ungenutzte Inklusiv-MB sind nicht übertragbar. Max.abgabe 5 SIM-Karten. Voraussetzung ist die Anmeldung zum Lastschriftverfahren, Laufzeit 4 Wochen mit automat. Verlängerung, Kündigung jederzeit zum Ende der Laufzeit möglich. Vertragspartner für den Tarif ist die Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 München.