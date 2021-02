Telekom: 120 Euro Cashback Programm gestartet – Geld zurück gibt es bei den Telekom Handytarife und Allnet Flat eher selten. Aktuell gibt es aber eine solche Aktion und das Unternehmen zahlt über ein separates Portal neue Kunden 120 Euro zurück, wenn sie einen neuen Tarif bei der Telekom abschließen oder in einem neuen Tarif wechseln. Man muss also nicht unbedingt Neukunde sein, sondern kann auch einfach mit einem Tarifwechsel diesen Bonus bekommen.

Die Telekom schreibt selbst dazu:

Heute startet die neue Kampagne der Telekom, bei der für die ganze Familie etwas dabei ist: Denn mit den Zweitkarten bieten wir jedem einen passenden Tarif an und alle Familienmitglieder können sich satte Preisvorteile wie z. B. 120 € Cashback sichern. Im Aktionszeitraum vom 11.02. – 31.03.2021 erhalten Kunden bei Neuabschluss eines MagentaMobil S-XL (inkl. Young und Family Cards) oder bei einer Vertragsverlängerung mit einem Wechsel in einen aktuellen Tarif 120 € Cashback. Und die Family Card punktet aktuell besonders: grundsätzlich 10 € Grundpreisreduzierung jeden Monat, Entfall des Bereitstellungspreises in Höhe von bis zu 39,95 €, 5G mit max. Speed immer inklusive und MagentaEINS Kunden erhalten sogar doppeltes Datenvolumen.

Leider sind die Prepaid Tarife der Telekom und auch die neuen MagentaMobil Data Tarife in dieser Aktion nicht enthalten. Für diese Angebote gibt es also keinen Cashback, ebenso wenig für für den Abschluss von Tarifen von Drittanbietern im Telekom Netz. Dafür gilt der Bonus auch für die Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen und egal, ob man sie mit oder ohne Handy bucht. Die Aktion läuft noch bis 31.03.2021. Man hat also genug Zeit, um diesen Deal zu vergleichen.

Das Kleingdruckte fällt vergleichsweise kurz aus:

Im Aktionszeitraum 11.02.2021 – 31.03.2021 erhalten Kunden bei Abschluss eines neuen Mobilfunk-Vertrags mit und ohne Gerät in den Tarifen MagentaMobil, MagentaMobil Young und Family Card (Ausgeschlossen Special-Tarife, Family Card Basic, Family Card Kids & Teens und Datentarife) 120 € auf ihrem Girokonto gutgeschrieben. Z. B. MagentaMobil S ohne Smartphone für 39,95 €/Monat, Mindestvertragslaufzeit 24 Monate, einmaliger Bereitstellungspreis 39,95 € Kunden, die eine Vertragsverlängerung durchführen, erhalten ebenfalls die Gutschrift beim Wechsel in einen mindestens gleichwertigen Tarif der aktuellen Generation. Die Gutschrift wird nicht in Verbindung mit einer monatlichen Grundpreisbefreiung gewährt, wenn diese mehr als 3 Monate umfasst. Zum Erhalt der Gutschrift (nach Ablauf der Widerrufsfrist) ist vom 11.02.2021 bis 31.05.2021 eine Online-Registrierung beim Telekom Partner Teqcycle über telekom.de/cashback-einloesen mit Vorlage eines Erwerbsnachweises (Auftragsbestätigung) entsprechend der genannten Bedingungen erforderlich.