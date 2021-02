US Regierung plant weitere Schritte gegen China – Von den Maßnahmen der USA gegen China sind eine ganze Reihe Unternehmen betroffen, im Technikbereich mittlerweile unter anderem Huawei, Xiaomi aber auch DJI. Es sieht bisher auch nicht so aus, als würde sich das kurzfristig ändern, denn auch die Biden-Regierung scheint eher schärfere Schritte gegen China zu planen, auch wenn das bisher wohl nur Überlegungen sind.

Bei Reuters schreibt man dazu im Original:

Die Biden-Regierung wird in Zusammenarbeit mit Verbündeten „neue gezielte Beschränkungen“ für bestimmte sensible Technologieexporte nach China einführen, sagte ein hochrangiger Beamter am Mittwoch vor dem ersten Anruf des neuen Präsidenten bei Chinas Führer Xi Jinping. Die USA werden auch nicht versuchen, die von der Trump-Regierung auferlegten chinesischen Handelszölle aufzuheben, bevor sie „intensive Konsultationen und Überprüfungen“ mit Verbündeten durchgeführt haben, sagte der Beamte den Reportern während eines Briefings. „Wir behalten diese Tarife bei, während wir unsere Überprüfung durchführen, weil wir nicht schnell handeln werden“, sagte er.

Die Hoffnungen auf ein schnelles Ende des Android Boykotts gegen Huawei dürften sich damit auf jeden Fall zerschlagen. Das Unternehmen muss damit auch weiter auf die Google Dienste verzichten und es bleibt abzuwarten, ob das neue Harmony OS Betriebssystem wirklich eine Alternative darstellen kann.

Xiaomi selbst hat bereits reagiert und verklagt die US Regierung. Dazu überlegt man, für China die Google Dienste von den Geräten zu entfernen, das würde Google noch weitere vom Markt in China abschneiden. Insgesamt sieht es im Streit zwischen China und den USA also eher nach Eskalation denn nach Entspannung aus. Leidtragende sind die Nutzer, die nun je nach Gerät von bestimmten Diensten abgeschnitten sind.