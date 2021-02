US Smartphone Markt 2020: Apple und Samsung verlieren, OnePlus gewinnt – 2020 war ein schwieriges Jahr für den Smartphone Bereich, das merkt man auch bei der Entwicklung in den USA. Insgesamt waren im Vergleich zum Vorjahr etwa 15 Prozent weniger Geräte verkauft worden, allerdings betrifft dies die Hersteller sehr unterschiedlich. Generell sind aber fast alle Anbieter von Umsatzrückgängen betroffen, nur OnePlus kann sich steigern.

Selbst die Branchengrößen wie Samsung und Apple sind von diesem schlechten Markt betroffen. Mit Rückgängen von 3 bis 5 Prozent (Apple und Samsung) fallen die Verluste aber noch moderat aus. Sie liegen sogar unter den Werten des Rückgangs des gesamten Marktes.

Bei Counterpoint schreibt man dazu:

OnePlus continued to be a challenger brand in 2020 as it was able to grow its channel presence and overall size from a small base 163% YoY. While Apple and Samsung did post YoY gains in Q4 2020, their overall market sell-through was down for 2020. Other OEMs such as Motorola, LG and Google either faced supply issues or saw demand for their devices decline. The demand decrease was more strongly seen in the prepaid market.

OnePlus showed strong growth, especially in carrier channels. It has long had a relationship with T-Mobile, starting with the OnePlus 6T in late 2018, and has continued launching new devices in Sprint starting 2019. It even expanded into Verizon in 2020 with the OnePlus 8 UW. T-Mobile continues to be the largest source of sales for OnePlus, with the OEM doubling down with new low-cost devices that are now even available in prepaid channels.