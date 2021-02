Vodafone: 2.200 neue 5G Antennen im Netz – Vodafone hat in den letzten Wochen an vielen Standorten neue 5G Antennen installiert und hat sie nun mit einem Schlag in Betrieb genommen. Insgesamt sollen nun 300 Städte und Gemeinden neu oder zusätzlich mit 5G versorgt werden. Damit haben auch mehr Vodafone Kunden Zugriff auf die neue Technik. Ein passendes Handy vorausgesetzt ist 5G derzeit bei den Vodafone RED Handytarifen kostenlos mit dabei.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

An rund 800 Standorten quer durch die gesamte Republik schalten Vodafone-Techniker mit einem Schlag mehr als 2.200 Antennen für das neue Mobilfunk-Netz live. In mehr als 300 Städten und Gemeinden haben die Düsseldorfer Netz-Experten in den vergangenen Wochen Mobilfunk-Masten für die neue Technik vorbereitet. Heute bringen sie die 5G-Stationen ans Netz. In den Ruhrgebiets-Großstädten Duisburg, Essen und Mülheim an der Ruhr. In Städten wie Göttingen und Glauchau. Und in ländlichen Gemeinden wie Ohmberg oder Wahlheim. Mit der 5G-Freischaltung an zahlreichen Orten in Deutschland ist das schnelle Netz jetzt für mehr als 20 Millionen Menschen dort verfügbar, wo sie wohnen und ihren Alltag verbringen.