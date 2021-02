Vodafone GigaCube – kostenloses Datenvolumen für Bestandskunden – Aktuell gibt es bei Congstar kostenloses Datenvolumen und auch Vodafone bietet derzeit so eine Aktion für den Vodafone GigaCube an. Für Nutzer stehen sowohl im Februar als auch im März jeweils 20 Gigabyte Volumen zur Verfügung, die man gratis mit dazu bekommt, wenn man sie über die App freischaltet. damit lässt sich das monatlich Volumen des Homespot deutlich aufwerten.

Das Unternehmen schreibt dazu:

sicher Dir noch schnell bis zu 2 x 20 GB Extra-Datenvolumen kostenlos für Deinen GigaCube und nutz sie bequem fürs Surfen, Streamen und Spielen. Registrier Deinen GigaCube-Vertrag gleich auf MeinVodafone.de. Meld Dich dann in der MeinVodafone-App an und aktiviere Deine kostenlosen Extra-GB noch je 1 x im Februar und März.

Im normalen Kundenbereich gibt es dieses Datenvolumen leider nicht, man muss also wirklich die App nutzen. Bisher ist nicht bekannt, ob alle Kunden so ein Angebot bekommen haben, aber man kann ja auch jeden Fall einmal in der App nachschauen.

Vodafone schreibt zur Vorgehensweise:

Registrier Dich mit Deiner Kunden-Nummer und Deinem Kunden-Kennwort auf MeinVodafone.de. Die Kunden-Nummer findest Du auf Deinen Vertragsunterlagen. Das Kunden-Kennwort hast Du bei Vertragsabschluss selbst festgelegt. Vergib ein Online-Passwort, damit Du Dich in Zukunft im Web oder in der MeinVodafone-App anmelden kannst. – Beachte: Online-Passwort und Kunden-Kennwort sind nicht identisch. Dein Kunden-Kennwort brauchst Du, wenn Du die Kunden-Hotline anrufst. Dein Online-Passwort brauchst Du für die Anmeldung bei MeinVodafone im Web und in der App. Wenn du schon registriert bist, füge Deinen GigaCube-Vertrag unter dem Reiter „Mobilfunk“ hinzu und setze ein Häkchen bei „Rufnummer zum Login nutzen“, wenn Du Dich angemeldet hast. Lade die MeinVodafone-App runter und melde Dich mit der GigaCube-Rufnummer und Deinem Online-Passwort an. Die GigaCube-Rufnummer findest Du in Deinen Vertragsunterlagen Nach Anmeldung in der App siehst Du das kostenlose Datenvolumen auf einem Banner. Du musst nur draufklicken und schon kannst Du Dein kostenloses Datenvolumen nutzen.