Vodafone Quartalszahlen: fast 1 Millionen neue Mobilfunk-Kunden – Vodafone hat die Zahlen für das letzte Quartal veröffentlicht und kann im Zeitraum Oktober bis Dezember 2021 auf ein solides Wachstum verweisen. Der Gesamtumsatz wuchs um ein Prozent auf über 2,9 Milliarden Euro. Im Mobilfunk-Bereich sind es 1,279 Milliarden Euro Umsatz, das Wachstum lag hier mit 0.5 Prozent etwas niedriger.

„Tag für Tag trotzen unsere Techniker weiter der Corona-Krise. Trotz steigender Datenlast halten sie die Netze am Laufen, während sie zugleich den Ausbau beschleunigen. Alle 22 Minuten bauen sie einen neuen Gigabit-Anschluss. Alle 20 Minuten installieren sie eine neue 5G-Antenne. Mit über 22 Millionen verfügbaren Anschlüssen betreiben wir jetzt das mit Abstand größte Gigabit-Festnetz Deutschlands. Im Mobilfunk ist unser schnelles LTE-Netz für nahezu alle Bundesbürger verfügbar. Und unser 5G Echtzeit-Netz steht für über 16 Millionen Menschen bereit. Bis Ende des Jahres werden es sogar 30 Millionen sein. Hohe Netzabdeckung und zuverlässig schnelle Internet-Geschwindigkeiten, das schätzen Neu- und Bestandskunden – und treiben so unseren Wachstumskurs“, so Vodafone CEO Hannes Ametsreiter.

Gute Zahlen gab es auch bei der Kundenentwicklung. Vodafone konnte die Zahl der eigenen Kunden weiter steigern und zwar um fast 1 Millionen im Vergleich zum gleichen Quartal aus dem Vorjahr. Die Zahl liegt nun bei 30,7 Millionen Kunden und damit deutlich über der Grenze von 30 Millionen Kunden. Viele der neuen Kunden sind allerdings Prepaid Kunden – der Anteil von Vertragskunden bei Vodafone sinkt damit leicht auf 61.9 Prozent.

Im Festnetz-Bereich steigen die Kundenzahlen ebenfalls an, allerdings lag der Anstieg hier bei nur etwa 200.000 neuen Kunden im Vergleich zum gleichen Quartal das Vorjahres. Der Umsatz im Festnetzbereich stieg allerdings im Vergleich überproportional an und lag 1,4 Prozent höher als im Vorjahr. Insgesamt konnte Vodafone im letzte Quartal 2020 1,633 Milliarden Euro im Festnetz Bereich umsetzen.

Die Vodafone Quartalszahlen im Video