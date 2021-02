Xiaomi Event: 3 neue Produkte sollen am 8. Februar vorgestellt werden – Xiaomi hat offiziell für den 08.02.2021 zu einem neuen Event eingeladen und bereits angekündigt, dass man dann die neuen Xiaomi Mi 11 Serie auch für Europa vorstellen wird. Mittlerweile wurden aber weitere Details dazu geleakt und das Unternehmen wird zu diesem Termin wohl nicht nur die Mi 11 Smartphones vorstellen, sondern dazu auch noch einen neuen 75 Zoll Mi TV und den Mi Electric Scooter Pro 2. Das Unternehmen hat also einiges an neuer Technik in das Event gepackt und Fans sollten sich das Event daher nicht entgehen lassen.

Bei 91mobiles heißt es dazu:

Alongside the Mi 11 flagship smartphone, Xiaomi will launch the 75-inch Mi QLED 4K TV and the Mi Electric Scooter Pro 2 at the event scheduled for February 8th. The information comes courtesy prolific tech tipster Ishan Agarwal, who has also shared the European prices of the two products with 91mobiles. These details come just a day after we exclusively reported the Mi 11 Europe prices. Since all three products launching in Europe have already been unveiled in China previously, we already know all the key specifications and features they will offer.